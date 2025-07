Merino (ex de Acciona) descarga en sus superiores la decisión de ir en UTE con la empresa de Antxon Alonso

Fernando Merino, el que fuera responsable de Acciona en Navarra -y que consta como investigado por el Supremo en la causa en la que se indaga si el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el ex número tres del PSOE Santos Cerdan ... cobraron mordidas por adjudicaciones públicas, ha negado esas comisiones ilegales y ha enfatizado que si su constructora fue en unión temporal de empresas (UTE) con una empresa tan pequeña como Servinabar no fue decisión suya sino de sus superiores dado que él no tenía esa competencia.

Al hilo, Merino, que ha negado conocer que se refirieran a él como 'el cordobés', ha explicado que él reportaba al jefe de Zona Norte de Acciona, Tomás Olate, quien posteriormente fue sustituido por, ha recordado, «Eduardo Frutos o Montefrutos». A su defensa, de hecho, le ha recalcado que él no tenía capacidad para decidir a qué obras se presentaba Acciona porque eso estaba en un escalón superior y él no tomaba ninguna decisión. Noticia Relacionada Bolaños insiste en desvincular a Sánchez de los escándalos que le acechan: «Él ha sido el principal traicionado» Nati Villanueva El ministro elogia la labor de Zapatero con Puigdemont y critica los perfiles «echados al monte» que han salido del congreso del PP A preguntas del juez y del fiscal, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, ha señalado además que ese tipo de UTE con empresas tan pequeñas como la navarra es una práctica habitual de empresas nacionales en Navarra y País Vasco para «tener opciones» porque «era una condición necesaria» pero que «no está escrita en ningún lugar». En concreto, ha recordado que con la empresa Servinabar, que era del empresario también investigado Antxon Alonso (y supuestamente también en un 45% de Cerdán, según un documento privado hallado por la UCO en un registro), entraron en UTE para trabajos en una mina de potasa navarra. Los trabajos de Koldo García En ese proyecto es cuando Acciona arranca a trabajar con Servinabar (2015), y Merino ha explicado que la empresa de Antxon Alonso aportaba servicios de limpieza para camiones y lavandería. Si bien ha matizado que conoció a Koldo García en 2015 porque él trabajaba en Geoalcali, ha negado pago de ningún tipo por parte de Acciona al exasesor ministerial, aunque si ha reconocido que les hizo algunos trabajos. Ha puesto como ejemplo que hacía gestiones con el propietario de la parcela de la mina y se conocía las parcelas. Sobre la relación entre ambos, el juez ha querido saber por qué en enero de 2019 le envió a Koldo una imagen con el resultado de las ofertas de construcción de la alta velocidad en Extremadura, y Merino ha indicado que lo hizo porque habían hablado previamente del tema, y que se trataba de una hoja de apertura pública de obra y que marcó en fosforito el puesto en el que quedó Acciona. Pero el juez ha mostrado su extrañeza sobre ese dato porque él no era delegado de Acciona en Extremadura, y Merino ha insistido en que «no tenía ningún interés específico» y que compartirlo con Koldo «no tenía ninguna intencionalidad». Cabe recordar que según el informe de la UCO, Koldo García compartió a su vez ese documento con la expresidenta de Adif para reprocharle que no se hubiera elegido a Acciona y sí a OPR. «Nos ha jodido un poco», le dijo. Si bien el exdirectivo de Acciona no ha recordado otros mensajes con Koldo García, sí que ha reconocido que le presentó a sus cuñados, los hermanos Fernández Menéndez -también investigados por el Supremo- con el objetivo de facilitarles el acceso porque Koldo García era asesor del Ministerio y ellos estaban en la constructora OPR. Al hilo, también ha comentado que le preguntó por un expediente de unas obras de Úbeda que realizaba OPR, para que lo investigara, pero que nunca trabajó para esa otra empresa. El bar Franky Por otro lado, ha negado haber abonado facturas falsas a través de pagos en 2017 al bar Franky y al Sr. Purroy. «Todas las facturas eran reales», ha indicado, para añadir que ese local tenía un pequeño reservado que utilizaron para reuniones con Geoalcali y otro proveedor, y que Koldo García tenía autorización para comer allí con temas de la mina. El juez ha preguntado entonces si Acciona pagó a Koldo García mediante comidas, a lo que ha respondido que sí, pero que era por razones de trabajo. Por otro lado, sobre el papel en el que aparecían varias propuestas de nombramiento para cargos de Industria y Medio Ambiente en 2018, cuando Ábalos aterrizó en el Ministerio, ha explicado que debió tratarse de un error. Sobre la relación que pudo mantener con Santos Cerdán, Merino ha explicado que le conoció en 2014 en una ronda que hizo con «agentes sociales», y ante la pregunta del juez de qué tipo de agentes social era el socialista, ha respondido que formaba parte de la oposición del Parlamento navarro. Además, inquirido por si había cenado en alguna ocasión con él, ha indicado que no lo veía posible, pero que sí tomaron «un pintxo» en alguna ocasión.

