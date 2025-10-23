Suscribete a
Al menos medio millón de extranjeros podrá votar en las elecciones por la ley de memoria

Personas hacen fila frente al consulado español
Personas hacen fila frente al consulado español
Inés Ruiz-Jiménez

El Gobierno consuma una nacionalización masiva de extranjeros por «la puerta de atrás». Un proceso que comenzó en 2022 con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y que finalizó ayer, 22 de octubre de 2025, día en que terminaba el plazo ... que contemplaba dicha norma para que descendientes de españoles nacidos en el extranjero presentaran una solicitud para convertirse en nacionales de origen con derecho a voto. Según datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, casi un millón de personas han solicitado este trámite a través de la red consular, de las cuales 414.000 han sido ya aprobadas y 237.00 inscritas, es decir, ya tienen un pasaporte español en mano.

