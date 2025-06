La mayoría progresista del Tribunal Constitucional rechaza plantear una cuestión prejudicial a Europa sobre la amnistía

Los magistrados que conforman la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional se han alineado este lunes con la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, y en el análisis del primer punto al que se ha dedicado esta primera jornada de deliberaciones sobre la ley de ... amnistía, han considerado que no procede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como habían solicitado varios magistrados del grupo conservador y el PP en su recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Fuentes del TC señalaron además que los magistrados de forma mayoritaria (hay una mayoría progresista en este debate 6-4) han rechazado también aplazar el debate a la espera de que Europa se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por órganos nacionales que están en marcha. De hecho, la del Tribunal de Cuentas se resolverá en la próximas semanas. Los recurrentes habían argumentado la necesidad de esperar en la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional y en el revés que implicaría una desautorización al TC por parte de Luxemburgo, sede del TJUE.

La primera jornada de este pleno monográfico que Conde-Pumpido ha señalado para toda la semana con la finalidad de zanjar el asunto de la amnistía "antes del verano", se ha celebrado con un tribunal conformado con diez de los doce magistrados, pues el exministro socialista Juan Carlos Campo se abstuvo en estas deliberaciones (porque como titular de Justicia se pronunció sobre la amnistía) y la recusación del magistrado del sector conservador José María Macías por el informe que emitió sobre la amnistía como vocal del CGPJ.

Antes de entrar en la materia propia del recurso se ha abordado la cuestión prejudicial porque en caso de que se hubiera considerado necesario su planteamiento, el Pleno no habría continuado, pero no ha sido el caso y las posturas de los magistrados progresistas respaldando el criterio de Montalbán vaticinan que no será este el único punto en el que estén de acuerdo con ella y con el presidente, que ya expuso su postura cuando contestó por carta al magistrado Enrique Arnaldo.

En el borrador de sentencia Montalbán proponía rechazar el planteamiento de la cuestión prejudicial porque en este caso "lo que se dilucida es únicamente la validez constitucional de la ley, con independencia de los problemas de aplicabilidad que puedan suscitarse en supuestos de hecho concretos, en particular de los derivados de la posible incompatibilidad de la norma legal impugnada con alguna disposición del Derecho de la Unión Europea". De ahí que "ni sea pertinente plantear cuestiones prejudiciales de interpretación ante el TJUE en el presente proceso constitucional ni tampoco esperar a que se resuelvan las cuestiones prejudiciales ya presentadas por órganos judiciales nacionales", apuntaba la número dos de Conde-Pumpido.

Añadía que resulta claro que la norma legal impugnada «está íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes -arraigadas en la Historia de nuestro país y relativas a la estructura territorial del Estado y a la integración de nuestras nacionalidades y regiones (art. 2 CE)- que son eminentemente nacionales". Por ello , concluía, el TC "no puede eludir ni deferir a terceros, sin que concurra ninguna razón jurídica que así lo exija, el enjuiciamiento constitucional que ahora le corresponde efectuar".