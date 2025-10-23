Mariano Moreno y Ana María Fuentes, los últimos gerentes del PSOE, declaran por el Caso Koldo, en directo: última hora desde el Senado hoy

Sigue en directo la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, que interroga este jueves a los dos últimos gerentes del PSOE, Mariano Moreno y Ana María Fuentes, sobre las cuentas socialistas y los pagos en efectivo que realizó el partido ... a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

11:07 Mariano Moreno se niega a declarar en la comparecencia del Senado hasta hacerlo en el Supremo Mariano Moreno comienza a comparecer en el Senado por el caso Koldo con la primera pregunta de María Mar Caballero del Grupo Mixto. Moreno ha defendido que viene a colaborar con la mayor predisposición tras su primera intervención del pasado 15 de septiembre como presidente de ENUSA, sin embargo este jueves no va a hacer ninguna declaración por su citación la próxima semana en el Supremo: «No hay ningún género de dudas sobre mi compromiso de colaboración con esta comisión. He sido convocado por el Tribunal Supremo para declarar en calidad de testigo el próximo 29 de este mes. Por respeto al Supremo dará las explicaciones pertinentes a dicho Tribunal y me abstendré hoy de darlas aquí, una vez dadas allí estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar o responder cualquier información sobre mi etapa como gerente del PSOE», ha dicho.

10:55 Mariano Moreno, el primer exidirigente en comparecer por la gestión de las cuentas del PSOE El primero en acudir será Moreno, que prestará declaración a las 11.00 horas, mientras que Ana María Fuentes, que ocupa el cargo en la actualidad, hará lo propio el mismo día a las 16.00 horas, según figura en el orden del día.

10:50 Nuevos datos en el informe de la UCO conocido en octubre Los dos gerentes del PSOE hablarán después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido a principios de octubre, que descubrió pagos en metálico del PSOE a Ábalos que no cuadran con la información aportada por el partido. Fue esta información lo que impulsó las citaciones de Moreno y Fuentes a propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.