Lo que pasa en el día a día de las Fuerzas Armadas es desconocido para el conjunto de la sociedad española y, en muchas ocasiones, incluso para los propios militares. Es el caso de la Orden DEF/369/2025, de 9 de abril, por la ... que se modifican las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco y de las menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia, y el uso de las condecoraciones representativas de recompensas, aprobadas por la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, que se publicó en el BOE el sábado 19 de abril de 2025. En su preámbulo se contienen unas afirmaciones que son muy relevantes para conocer el estado de alistamiento de las unidades. Por su interés, reproduzco de forma literal uno de sus párrafos:

«Actualmente la Relación de Puestos Militares (RPM) de las Unidades, Centros y Organismos (UCO) de las Fuerzas Armadas no están cubiertas al 100 %. A pesar de ello, se siguen cumpliendo los cometidos asignados a estas UCO, lo que supone un grado de exigencia añadido para todo el personal militar en ellas destinado, por lo que se ha tomado la decisión de reconocer este sobreesfuerzo con un incremento de los porcentajes máximos tanto en la concesión de Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, como Cruz, como en las Menciones honoríficas que se otorgan al personal militar destinado en el Ministerio de Defensa y en las unidades de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar, en ambos supuestos, el porcentaje máximo del 3 por ciento en cada categoría».

El párrafo es todo un diagnóstico de la situación en la que estamos. Faltan militares en las unidades para el mejor y más eficaz cumplimiento de la misión. Y, a pesar de ello, se siguen cumpliendo los cada vez más amplios y exigentes cometidos cuyo desempeño se encomienda a las unidades. Es decir más cometidos para la misma dotación y las mismas personas. Se reconoce que esto supone un grado de exigencia añadido para todo el personal militar. La cuestión es que parece lógico que ante esta situación esperásemos encontrar una correlación en el incremento de las retribuciones. A más trabajo, más salario. Pero no es así. La fórmula es otra, de bajo coste. Se ha optado por reconocer el sobreesfuerzo, pero sin que quien lo realiza y lo encarna, perciba más retribuciones por ello. Hay que reconocer que la fórmula que se ha encontrado es tan ingeniosa como desnaturalizadora. Se compensa el sobreesfuerzo, más horas de trabajo, más ejercicios y maniobras, más misiones, con recompensas, con medallas. Me pregunto si este uso o abuso de recompensas militares no está reñido con lo que debe entenderse por recompensa militar y, sobre todo, con la finalidad que el ordenamiento jurídico ha establecido al respecto.

La respuesta es afirmativa. La finalidad de las recompensas militares es «premiar y distinguir al personal militar o civil por la realización de acciones, hechos o servicios que impliquen reconocido valor militar, o porque sean de destacado mérito o importancia para las Fuerzas Armadas, así como para la Defensa Nacional», según se define en el artículo 2 del Reglamento General de Recompensas Militares, aprobado por Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto. En el preámbulo de dicho reglamento se recuerda que «las recompensas militares revisten gran trascendencia en los aspectos moral y orgánico de las Fuerzas Armadas, al constituir tanto un estímulo permanente para la superación en el cumplimiento del deber y del servicio –junto con los sacrificios, riesgos y dedicación inherentes a la vida militar– como un factor importante de selección para la organización militar, al destacar a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio del mando y demás funciones militares que legalmente les corresponden por acreditar las condiciones morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión».

Por lo tanto, las recompensas no están para compensar sobreesfuerzos derivados de una falta de personal crónica. Su sentido es mucho más profundo porque se inscribe y deriva de la esfera de los principios y valores que impregnan los aspectos morales de las Fuerzas Armadas. Por eso, su utilización para minimizar los efectos de la carencia de militares en las unidades no deja de ser una contravención de la naturaleza legal y moral de las recompensas castrenses.

Por otra parte, cabe preguntarse si antes de esta reforma, se producían hechos que sí eran merecedores de recompensa y, sin embargo, no se consideran como tales. Si esto fuera así, estaríamos ante un escenario desolador, contrario al sentido profundo de las recompensas con incidencia negativa en el derecho a la carrera militar.

Es evidente que cada vez se exige más esfuerzo, dedicación y sacrificio a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. Pero esa situación, que si fuera excepcional podría admitirse, al ser una consecuencia de una cronificación y de la falta de respuesta eficaz, no puede arreglarse acudiendo a un incremento de los porcentajes máximos de concesión de determinadas recompensas militares. Nuestros militares, las Fuerzas Armadas y la Defensa y Seguridad de España se merecen otras acciones que eviten sobreesfuerzos nacidos de una planificación cortoplacista. De lo que se trata – y hay que decirlo una vez más – es de aumentar la cobertura de las Relación de Puesto Militares (RPM) y de retribuir con dignidad y justicia el trabajo de los hombres y mujeres que dan vida a los Ejércitos, Armada y Cuerpo Comunes. Así, las guardias, maniobras y servicios deben ser retribuidos expresamente, con salarios y no con recompensas militares.

La misión que tienen encomendada nuestros militares lo precisa y merece. Y nosotros, los ciudadanos, debemos contribuir y reivindicar con ellos, un sistema retributivo digno, que no precise de recompensas desnaturalizadas para lograr que, de una vez por todas, los militares estén tratados como su actividad exigente se merece.