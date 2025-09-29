María Chivite asegura que nunca habló con Santos Cerdán sobre adjudicación de obra pública

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha llegado a la sala Clara Campoamor del Senado, al filo de las once de la mañana, con la «tranquilidad», ha dicho, de quien sabe que no ha cometido ninguna «ilegalidad». Eso ha respondido a ... los medios de comunicación que la esperaban a las puertas de la comisión de investigación por la operación Delorme, conocida popularmente como caso Koldo, antes de someterse durante dos horas y cuarto al interrogatorio de sus señorías. La baronesa socialista ha asegurado que nunca habló de la adjudicación de obra pública con Santos Cerdán, ex número tres del PSOE encarcelado por el presunto cobro de mordidas a cambio de amaños, y ha reiterado su confianza en todos los consejeros de su Gobierno, incluido su tío segundo Óscar Chivite.

La tensión ha marcado la jornada en la comisión de investigación, en la que su presidente, el popular Eloy Suárez, ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones a senadores socialistas y que reclamar a los parlamentarios en el uso de la palabra que dejasen contestar a la compareciente, a la que Alejo Miranda (PP) y María Mar Caballero (UPN) han recibido con un duro interrogatorio, evaporando por momentos esa "tranquilidad" de la que presumía la presidenta de Navarra antes de someterse a sus preguntas.

El paso de la socialista no ha despejado dudas ni ofrecido nueva información, más allá de que el Gobierno navarro presentará alegaciones contra el informe de la Oficina Anticorrupción sobre las obras en el túnel de Beate -adjudicadas a una unión temporal de empresas de la que formaba parte Servinabar, en la que Cerdán tenía una participación del 45 por ciento- por no permitirle introducir alegaciones desde un inicio. Chivite ha negado que recibiese presiones o fuese chantajeada por adjudicar obra pública a la empresa de Cerdán, ha limitado su papel y situado las decisiones en la mesa de contratación y ha garantizado, en dos ocasiones, que nunca habló con el exsecretario de Organización del PSOE sobre este extremo.

Según ella, es normal que Cerdán se interesase por el estado de las obras públicas en su comunidad autónoma como diputado por la provincia de Navarra y en esa calidad se reunía con él o asistía este a reuniones del Gobierno de Navarra con distintos ministerios. En el aire ha quedado la pregunta, realizada por el senador Miranda, de si a esos encuentros entre Ejecutivos asistían también otros diputados por Navarra o era un privilegio exclusivo del señor Cerdán.

La última vez que habló con él, ha dicho Chivite, fue por teléfono a las nueve y media de la mañana del día en el que se publicó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que Cerdán era situado en el epicentro de una trama de mordidas en la que habría participado junto a Koldo García desde su origen, Navarra, hasta que escalase a nivel nacional con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Sus lágrimas al trascender la caída en desgracia de Cerdán, ha reiterado este lunes, eran por el sentimiento de traición hacia un compañero.

(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)