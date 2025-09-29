Suscribete a
ABC Premium
Directo
Suspendido el acto de apertura de las universidades con el Rey

María Chivite asegura que nunca habló con Santos Cerdán sobre adjudicación de obra pública

La presidenta de Navarra justifica sus reuniones con el ex número tres del PSOE por su calidad de diputado y dice que no tiene «miedo» a la evolución del caso Koldo

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, consulta su teléfono móvil durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo
La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, consulta su teléfono móvil durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo Isabel Permuy
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha llegado a la sala Clara Campoamor del Senado, al filo de las once de la mañana, con la «tranquilidad», ha dicho, de quien sabe que no ha cometido ninguna «ilegalidad». Eso ha respondido a ... los medios de comunicación que la esperaban a las puertas de la comisión de investigación por la operación Delorme, conocida popularmente como caso Koldo, antes de someterse durante dos horas y cuarto al interrogatorio de sus señorías. La baronesa socialista ha asegurado que nunca habló de la adjudicación de obra pública con Santos Cerdán, ex número tres del PSOE encarcelado por el presunto cobro de mordidas a cambio de amaños, y ha reiterado su confianza en todos los consejeros de su Gobierno, incluido su tío segundo Óscar Chivite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app