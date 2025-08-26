Margarita Robles comparece ante la Comisión de Defensa en el Senado por los incendios

Suscribete a
Margarita Robles comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno por los incendios

ABC

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece esta tarde en la sala Clara Campoamor del Senado para informar de la gestión de los numerosos incendios que han afectado diversas partes de la Península Ibérica.

Puedes seguir la comparecencia en directo en el vídeo que encabeza esta noticia.

