Margarita Robles comparece ante la Comisión de Defensa en el Senado por los incendios
La ministra de Defensa asiste a la Comisión de Defensa para informar de la gestión de los incendios
Robles pide al PP que elogie a Protección Civil y el Ejército en vez de» estar criticando en despachos»
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece esta tarde en la sala Clara Campoamor del Senado para informar de la gestión de los numerosos incendios que han afectado diversas partes de la Península Ibérica.
