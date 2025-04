Marga Prohens: «Tenemos al PSOE más radical y a la presidenta más 'sanchista' del país»

A Marga Prohens (Campos, 1982) se la conoce fuera de su tierra por ser el azote de la ministra Irene Montero. Diputada en el Congreso hasta hace unos días, la líder de los populares en Baleares se mide contra la socialista Francina Armengol, de ... quien dice que sus aciertos sólo duran «24 horas». De Pedro Sánchez le preocupa el «daño institucional» y su falta de límites. No quiere oír hablar de pactos de gobierno como en Castilla y León porque aspira a gobernar en solitario. Habla de bilingüismo cordial como su jefe Feijoó y ofrece una alternativa a las políticas «intervencionistas» del tripartito de izquierdas. Aunque las encuestas dan un resultado muy reñido entre los bloques, Prohens cree que el cambio ya está en la calle. «Ahora queda que llegue a las instituciones».

- ¿Le reconoce algún acierto a Armengol en estas dos legislaturas?

- Cuando nos copia la educación gratuita de 0-3 años, aunque luego le mete un condicionante y deja fuera al 60% de las familias. O cuando salimos [el PP] con el aval hipotecario del 20% a los jóvenes, y dobla la apuesta dándolo a todo el mundo, pero ahora no está llegando a los jóvenes... Parece que algunas propuestas del PP le gustan a Francina Armengol.

-¿Entonces Armengol sólo acierta cuando copia al PP?

-Sí, porque al final ha sido muy errática en determinados temas. Acertó cuando dijo que la salud está por encima de la ideología. Pero el acierto le duró horas porque volvió a sus orígenes más radicales, que es lo que le gusta, y antepuso el requisito lingüístico por encima de la salud. Si cuando acierta sus aciertos duran 24 horas, es muy difícil hablar de aciertos.

-¿Le reconoce a Pedro Sánchez algún acierto?

-No. La imagen de Pedro Sánchez en global es la de un presidente sin límites al que le da igual todo y todos, incluso los que eran los principios de su partido, por seguir un día más en la Moncloa. La división, el daño institucional que está haciendo Pedro Sánchez, el descrédito de las instituciones, de la Fiscalía General del Estado, de todo... ¿Cómo puede ser que todos hablemos del CIS riéndonos? Para mí eso pesa más que medidas concretas en momentos coyunturales.

-Ponga nota a PSIB, Podemos y Més.

-Ellos gobiernan en bloque y siempre acaban cerrando filas porque el peso de la silla es más importante que las diferencias mínimas entre ellos. Tenemos en Baleares al Partido Socialista más radical de España y la presidenta más 'sanchista' de todo el país. Les pondría un suspenso a todos. Antes de empezar la campaña Francina ya ha renunciado a presentarse en solitario a estas elecciones. Francina se presenta para liderar un bloque y para reeditar un pacto. Por tanto, es corresponsable de todo lo que dicen sus socios.

-Le reprocha a Armengol que haya gobernado con más de 1.000 millones extra de recaudación en el último año y 2.500 millones más de presupuesto que en 2015 y que no haya solucionado los problemas. ¿Qué habría hecho usted con ese dinero?

-Estos ocho años de gobierno han sido un simulacro. El programa electoral del PSIB son las mismas medidas que presentaban hace ocho años y que no han sido capaces de realizar. No tienen credibilidad y se están intentando reír de los ciudadanos. Nosotros habríamos bajado impuestos, para empezar. Somos de las pocas comunidades donde el PSOE se ha negado a deflactar el IRPF porque, insisto, el sectarismo de Francina Armengol se impone siempre al interés general.

-¿Tiene una lista de leyes que derogará en el primer Consell de Govern si es presidenta?

-Dentro de los primeros 100 días derogaré el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sólo desde un despacho puedes ignorar el sufrimiento que provoca este impuesto. Además, en el primer año aprobaremos una ley Ómnibus de simplificación administrativa. Cuando nos reunimos con los diferentes sectores económicos nos dicen: «A los políticos no os pedimos nada, sólo que dejéis de poner trabas». La obsesión no es aprobar sino derogar, limpiar y simplificar. Debe haber una administración pública y un Govern al servicio de los ciudadanos y no al revés.

-¿Cuáles son sus tres medidas irrenunciables para un pacto?

-Bajada de impuestos, un cambio en las políticas de vivienda y la sanidad.

-¿Vox es una amenaza o una esperanza para un pacto?

-Ya se verá. Vox es un partido que concurre a las elecciones y que después tendrá su responsabilidad. Yo me presento para ganar y formar un gobierno estable de cuatro años que aplique estas medidas y me presento para conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario porque esto es lo que da estabilidad.

-¿Esta mayoría suficiente cuánto es?

-Ya veremos. Todavía hay muchas incógnitas. Ahora los ciudadanos tienen que votar en libertad y responderse a dos preguntas: si están mejor ahora que hace ocho años y si quieren cambio.

-Si algo dejan claro las encuestas es que se van a necesitar socios y alianzas para gobernar.

-El PP tendrá que hablar probablemente con muchas personas y con muchos partidos pero no puedo decir ahora cuál será la fotografía final.

-Pero las encuestas ya dan una foto...

-Para mí la pregunta es otra: ¿qué hará el resto de partidos? ¿Van a votar para permitir un gobierno del PP en solitario o van a dar su voto el día del debate de investidura a Francina Armengol?

-EL PI, Proposta per les Illes Balears, podría tener la llave de la gobernabilidad. Josep Melià no quiere desvelar cuál sería su candidato de investidura pero sí ha dicho que la lista más votada sería un condicionante. ¿Esto la pone a usted y al PP en ventaja respecto de Armengol?

-Sólo el CIS cuestiona que no seremos la lista más votada. El cambio ya está en la calle, el otro paso es que llegue a las instituciones. Estoy convencida de que vamos a tener un resultado que nos permitirá gobernar en solitario.

Test rápido 1 Una virtud: «Tengo muy buena memoria» 2 Un defecto: «La necesidad de tenerlo todo bajo control» 3 Un personaje histórico: «Clara Campoamor» 4 Un libro: «Tengo en la mesilla el último de Laura Gost 5 Una serie: «Soy una apasionada pero en campaña es imposible ver ninguna» 6 Un consejo que no olvida: «Haz que tu trabajo hable por ti»

-¿Cuáles son las encuestas que maneja el PP?

-No lo sé. No soy de obsesionarme con las encuestas ni de encargarlas.

-¿Se fía del PI como posible futuro socio o lo prefiere fuera del tablero político?

-Todos los partidos tienen derecho a hacer su campaña. A mí me merecen mi máximo respeto todas las opciones que se presentan. Ellos son los responsables de sus votos y de sus votantes.

-El PI no suelta prenda, en cambio Vox sí que le pone en bandeja un gobierno al estilo de Castilla y León. Ha dicho que pactaría con usted. ¿Y usted pactaría con él si lo necesita?

-Yo quiero gobernar en solitario, entonces no. Creo que, además, la diferencia de escaños no es comparable. Evidentemente cada uno hace sus peticiones pero mi planteamiento y la de mi partido sigue siendo ganar las elecciones en solitario.

-Ha dicho que no darán el Ayuntamiento de Palma, ¿y una conselleria?

-Cuando digo en solitario, es en solitario. Las instituciones no son moneda de cambio. Yo me hago responsable de las más de 500 medidas que hay en este programa porque son mi palabra y mi contrato con los ciudadanos y yo con esto no mercadeo y mucho menos con un Ayuntamiento tan importante como es el de Palma.

-¿Tiene ya su organigrama de Govern? ¿Nos va a sorprender?

-Sí, prácticamente sí. Voy a poner a los mejores. Aquí está en juego solucionar el tema de la vivienda, la libertad de empresa, seguir atacando o no la libertad privada, seguir desmantelando la sanidad. Con un presupuesto de más de 7.000 millones que maneja Baleares y con unas consellerias potentes no se mercadea. Cualquiera no puede ser conseller.

-¿Voy a poner perfiles técnicos o políticos?

-Yo no creo en las cuotas ni territoriales ni de hombres ni mujeres. Dentro del organigrama hay una novedad: la Conselleria del Mar, que será una conselleria estratégica. Vamos a recibir las competencias de Costas y esto no puede ser una excusa para criminalizar y perseguir con la excusa del medio ambiente y hacer peligrar la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad es medioambiental pero también social y económica. Quiero que la próxima sea la legislatura de la economía azul en Baleares: la industria de la reparación, los chárteres, la defensa de los clubes náuticos, la defensa de los chiringuitos tan perseguidos, la defensa de la pesca profesional, de la pesca recreativa.

-Usted se mide en las urnas por primera vez como candidata del PP de Baleares. En 2019, el PP, entonces liderado por Biel Company como líder de la oposición, obtuvo en 2019 su peor resultado. En 2015, con Bauzá, perdieron la mayoría absoluta. ¿Qué hicieron mal? ¿Se ha tomado nota?

-Después de 2015 se hicieron cosas mal y por eso tuvimos los resultados que tuvimos. Yo tomo nota. De 2015 a 2019 el partido entró en un momento muy complicado y yo me quedé de portavoz parlamentaria y soy plenamente consciente. En 2019 teníamos una situación nacional que tampoco era la más óptima y aquí no nos habíamos recuperado. Yo afronto esta cita electoral con unas perspectivas muy distintas porque yo llevo muchos años en este partido y sé cuándo está activado o no. Yo ahora tengo un partido unido.

-¿Sigue siendo amiga de Pablo Casado?

-Hace mucho que no tengo contacto con él. Pablo Casado desconectó de la política y de todo lo que le recordaba a la política. El último contacto que tuve fue hace un año cuando nació mi hija, que me felicitó.

-¿Se considera del sector regionalista del PP?

-Creo en un PP de varias sensibilidades, desde las más 'istas' a las menos 'istas'. Me considero sobre todo una centrista, de centro, moderada y liberal. Y una persona muy pegada a mi tierra. No voy a ser una presidenta que se calle o una presidenta que acepte, como Francina Armengol, que está aceptando todos los desprecios de Pedro Sánchez a los ciudadanos de estas Islas.

-¿Hay que decrecer en turismo?

-Hay que hablar de límites. Lo que no hay que hacer es hablar de decrecimiento desde un despacho oficial y con un sueldo seguro a final de mes, sin salir a la calle y sin decir a los ciudadanos a cuántos puestos de trabajo están dispuestos a renunciar para aplicar este decrecimiento o esta política de izquierdas.

-¿Cuál es su receta para solucionar el problema de la vivienda con trabajadores de clase media durmiendo en caravanas?

-Mis recetas son opuestas a las recetas de intervencionismo, prohibicionismo y ataque a la propiedad privada. Mi compromiso es aprobar un decreto de emergencia habitacional los primeros meses de la llegada al gobierno pactada con el sector, no contra el sector. Yo no creo en las expropiaciones. No creo en el impuesto a la vivienda vacía, que ya han anunciado que van a poner. Y no creo en la ley de Pedro Sánchez, que no es una Ley de Acceso a la Vivienda sino una ley de acceso a tu vivienda. Hay que actuar sobre las más de 70.000 viviendas vacías que hay en el mercado pero cuando digo actuar es desde la libertad del propietario. Vamos a aprobar un plan de alquiler seguro. Un plan para garantizar el cobro de las mensualidades. Y un plan fiscal con incentivos fiscales para todo aquel que ponga su vivienda en el mercado del alquiler de larga duración.

-¿Construirá vivienda?

-Vamos a ceder suelo público a los constructores y promotores para que ellos construyan de la forma más rápida y más eficiente posible vivienda de alquiler a precio tasado. Dentro de estas nuevas promociones, habrá que hacer viviendas específicas para jóvenes, para sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad.

-Unas de sus grandes apuestas son las rebajas fiscales. El PP ha creado una calculadora para saber cuánto ahorraremos si usted gana. ¿Es posible bajar impuestos sin recortar?

-Le doy dos cifras. Mil millones de euros extra de recaudación en el último año. La reforma fiscal del PP supone 200 millones.

-Quitará el requisito lingüístico al personal sanitario pero no será suficiente para atraer profesionales, ¿cuál es su plan?

-El tema del requisito tiene que volver a ser un mérito pero éste no es el único problema, es una traba más. Construiremos vivienda específica para sanitarios. Hay que hacer un plan de fidelización y de captación de profesionales. Hay que descongelar la carrera profesional. Hay que seguir reivindicando el plus de insularidad que han negado Sánchez y Armengol. Mientras no llegue este plus, yo llevo en mi programa deducciones fiscales para todas las plazas de difícil cobertura, para que paguen menos impuestos aquí. En definitiva hay que escucharles y no negar los problemas. La representante del PSOE volvió a negar que faltaran oncólogos en Ibiza, lo cual me parece un insulto a los enfermos y a los propios profesionales.

-¿También quitará el requisito lingüístico en la Función Pública?

-Habrá que verlo y estudiarlo. Yo no voy a hacer de la lengua un arma de confrontación política. En Baleares vivimos el bilingüismo con total normalidad y cordialidad. Los ciudadanos deben poder dirigirse a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas y que les respondan en la lengua que se han dirigido. Tan fácil y tan sencillo como esto.

-¿Por qué rehúye del tema de la lengua? No se la ve cómoda...

-Comodísima. Sólo aquellos que no tienen más propuestas hacen de la lengua un arma de confrontación. A mí no me van a encontrar nunca haciendo de la lengua un arma de confrontación, básicamente porque yo hablo cuatro lenguas y acepto pocas lecciones. He hablado muchas veces de lengua y del bilingüismo que vivimos en normalidad.

«Lo que me importa es que los alumnos acaben su educación con un dominio de las dos lenguas por igual»

-¿Se discrimina al español en las aulas de Baleares?

-Bueno, habrá diferentes situaciones dependiendo de la realidad de cada centro. A mí lo que me importa en la educación en cuestión de lengua es que los alumnos de Baleares acaben su enseñanza con un dominio de las dos lenguas por igual, y si hay un desequilibrio habrá que ajustarse por un lado u otro. Yo creo que las dos lenguas tienen que ser vehiculares y que evidentemente tiene que garantizarse una enseñanza mínima... que se garantice también con total normalidad en español.

-¿Garantizará el 25% de enseñanza en castellano en Baleares?

-Evidentemente hay que cumplir la normativa vigente y esto dicen las últimas sentencias. Y por lo tanto vamos a cumplir las sentencias. Pero insisto, hay que mirar dónde están los desequilibrios en cada centro porque dista mucho un centro de otro centro.

-Critica mucho la Lomloe. ¿La dejará en suspensión si gobierna?

-Tendremos que buscar fórmulas como han hecho otras comunidades. Es una norma estatal, entonces mientras no se derogue la Lomloe estamos un poco... Aquí Armengol siempre es la primera en defender las leyes 'sanchistas', la ley de acceso a tu vivienda, la Lomloe y la 'Ley del sí es sí', que sigue defendiendo que es buena. Nosotros veremos cómo dejar en suspensión el tema de las notas numéricas y yo quiero agradecer a los profesores el trabajo ingente que están haciendo. Aquí también tendremos que hablar de desburocratizar el trabajo de los maestros y los profesores.

-Usted llama a la nueva Ley de Vivienda la Ley de Acceso a Tu Vivienda, y ha dicho que hará lo posible para que no llegue a las Islas. ¿Qué piensa hacer?

-La competencia de la vivienda es una competencia autonómica, aunque Francina Armengol haya renunciado. Mis compañeros presidentes de otras regiones están dando la batalla y defendiendo los intereses de los ciudadanos de sus tierras. Yo voy a hacer lo mismo. Yo no voy a ser una presidenta cómoda para Pedro Sánchez. No porque sea una ley del PSOE, sino porque aquí el sector inmobiliario ha dicho que esta ley sólo va a incrementar el problema. ¿Cómo voy a fomentar la okupación cuando aquí tenemos el mayor número de okupas por parque de viviendas sólo superado como Cataluña?

-¿Hará una auditoría del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre los abusos de menores tuteladas y las fugas que se repiten en los centros tutelados?

-El Consell de Mallorca de Llorenç Galmés hará una auditoría porque es básica para saber lo que está fallando.

-¿Quiere buscar responsables?

-Si hay responsables, evidentemente tendrán que pagar por ello. A mí me dijo una vez en el Congreso Pablo Iglesias aquella frase famosa del 'caiga quien caiga' cuando le saqué el tema de las menores tuteladas. Fíjese qué desvergüenza que no sólo no ha caído nadie sino que quien era el máximo responsable político del IMAS cuando surge el escándalo [Javier de Juan] ahora es el número 2 de las listas del PSOE en Mallorca. Se le ha premiado políticamente.

-¿Levantarán alfombras si llegan al Consolat de la Mar?

-Vamos a ver qué situación nos encontramos y a contar la verdad a los ciudadanos. Haré una auditoría de listas de espera y una auditoría de todo el gasto en el sistema de salud. No con el objetivo de levantar alfombras sino porque a mí me surge una cuestión básica: ¿por qué con más recursos que nunca tenemos las peores listas de espera, el doble de tiempo de espera para una operación que Galicia o Madrid, 20.000 personas más esperando una cita con un especialista, una atención primaria desmantelada, centros de salud sin médicos, el 40% de las plazas de oncología sin cubrir. ¿Cómo se ha gastado este dinero?

-El sector empresarial y hotelero solía ser un 'feudo' del PP pero parece que con el tripartito ha estado muy cómodo. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando Gabriel Escarrer declara que ha estado «muy cómodo» con el gobierno de Armengol?

-Yo no quiero una sociedad civil callada y espero gobernar con esta pluralidad. Y por supuesto toda la libertad tiene Gabriel Escarrer para manifestar esta opinión.

-¿Qué le pasa por la cabeza cuando el rector de la Universidad Pública de Baleares, Jaume Carot, se expresa en una entrevista en el Diario de Mallorca abiertamente «preocupado» ante un posible gobierno del PP y Vox?

-Ya no es sólo lo que me parece a mí, que se lo puede imaginar, es lo que les parece a los profesores y a los estudiantes. Es verdad que él matizó estas palabras. Creo que no sentó muy bien en la comunidad educativa y así me lo han hecho llegar muchísimas personas de la comunidad educativa.

-¿Tiene plan B? La han criticado por apuntarse a un concurso de estabilización de plazas en el Ayuntamiento de Palma.

Que se me critique por tener mi carrera profesional, mi formación, por poder vivir fuera de la política... sólo se puede hacer desde un estado de nerviosismo y desde una desconexión de la calle total y absoluta. Yo soy una persona normal. No soy millonaria, vivo de mi trabajo. Yo nunca he tenido padrinos en la política. El hecho de que yo me presente a un concurso de estabilización de mi plaza, como hacen cientos de personas, y que se me ataque por eso, creo que ha sido un patinazo. Supongo que es el precio que tengo que pagar. Las mentiras duelen y sobre mí se han dicho. Me han intentado atacar por mi vida personal. El día que deje de dolerme, dejaré la política porque no quiero ser una política con coraza.