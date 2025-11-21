Suscribete a
La mancha de Cerdán se extiende sobre los socios del Gobierno

También fue el hombre de confianza para muchos de ellos, el gran conseguidor de pactos

Cerdán, a su salida de la cárcel: «Se han dicho mentiras»

Aitor Esteban con Santos Cerdán en el Congreso
Aitor Esteban con Santos Cerdán en el Congreso JAIME GARCÍA
Paloma Esteban

Madrid

El enorme impacto que ha tenido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán –que ya ha sido puesto en libertad al entender el juez que no existe más riesgo de destrucción de pruebas– no ... se limita al Gobierno y a las filas socialistas. Es un nuevo golpe que deben encajar los socios parlamentarios del Ejecutivo, a los que preocupa que la trama de corrupción siga escalando mientras mantienen su apoyo a Pedro Sánchez.

