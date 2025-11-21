La mancha de Cerdán se extiende sobre los socios del Gobierno

El enorme impacto que ha tenido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán –que ya ha sido puesto en libertad al entender el juez que no existe más riesgo de destrucción de pruebas– no ... se limita al Gobierno y a las filas socialistas. Es un nuevo golpe que deben encajar los socios parlamentarios del Ejecutivo, a los que preocupa que la trama de corrupción siga escalando mientras mantienen su apoyo a Pedro Sánchez.

El exsecretario de Organización del PSOE no es un dirigente más. Ni siquiera es uno de los ministros con los que los grupos mantienen interlocución fluida sobre la agenda legislativa. Es mucho más que eso para los principales apoyos del Gobierno. Su relación con el PNV es clave, apostó por normalizar a Bildu incluyéndolo como un partido más en la ecuación de respaldos parlamentarios y fue el gran enlace con Junts y Carles Puigdemont desde que éste se fugó fuera de España. Hasta el punto de que el partido independentista no ha podido recuperar la sintonía con el Gobierno a pesar de los esfuerzos de José Luis Rodríguez Zapatero y otros activos socialistas. «Algo se ha roto y eso no se puede recuperar tan fácil», admitían fuentes de Junts hace semanas. Después Míriam Nogueras verbalizó una ruptura definitiva, que está por ver si se materializa por completo en el Congreso.

El hecho de que sea considerado por tantos «el arquitecto de la legislatura» no es cuestión baladí. Cerdán era el gran conseguidor de acuerdos. Los que se atascaban de verdad. Su papel fue clave en la moción de censura que descabalgó al PP del Gobierno en 2018 por la corrupción –se había conocido la sentencia de la 'Gürtel'– y especialmente lo fue a la hora de convencer al PNV, los votos que decantaron la balanza. En el último informe de la UCO se revela un documento que habría enviado Cerdán a Koldo García con «tres peticiones» de los nacionalistas vascos para el nombramiento de altos cargos públicos. La petición llegaría a los pocos días de que prosperara la moción y Sánchez entrara en la Moncloa.

Noticia Relacionada La fiesta en el ático de Cerdán a la que asistieron altos cargos del PSOE, bajo sospecha Joan Guirado El exsecretario de Organización celebró por todo lo alto su entrada en la vivienda pagada y reformada presuntamente por Servinabar

El mismo informe da cuenta del empeño de Cerdán por que el Ministerio de Fomento, entonces en manos de José Luis Ábalos, hiciera nombramientos oportunos en puestos de los que luego dependería la adjudicación de obra pública. Entre esas conversaciones destaca también el trasiego de las mantenidas entre un directivo de Acciona y Antxon Alonso (socio de Cerdán en Servinavar). El PNV niega cualquier relación con la trama y con estos nombres de los que habría hablado Cerdán, pero la sombra de sospecha es alargada por las relaciones que ambos mantenían –el portavoz en el Congreso es el hoy líder del partido Aitor Esteban–.

El capítulo de Bildu también es extendido en lo que respecta a su relación con Santos Cerdán. El dirigente navarro es uno de los que más apostó por normalizar a Bildu como un partido más cuando otros dirigentes muy cercanos a Sánchez no lo veían con buenos ojos. De hecho, fue el impulsor del acuerdo de gobierno en Navarra para hacer presidenta a María Chivite con los votos del partido de Arnaldo Otegi, inaugurando el primer pacto de los socialistas con la izquierda aberzale. Una linea roja traspasada.

En lo relativo a Junts no hay un enlace similar a Cerdán en todo el Gobierno ni el Partido Socialista. Sus negociaciones, muchas directas con Puigdemont, fueron lo que realmente sostuvieron el apoyo de los independentistas a Sánchez. Tanto es así que desde su entrada en prisión, a finales de junio, esa relación ha sido irrecuperable. Zapatero se ha esforzado por enderezarla y, entre los ministros Félix Bolaños y en ocasiones María Jesús Montero, ha habido otras intentonas. La realidad es que Cerdán, además de un papel negociador, había desarrollado una relación de confianza y sintonía personal con Puigdemont, algo que en política es en muchos momentos lo más importante.

Ahora los socios se encuentran con una mancha que amenaza con extenderse también sobre ellos. El informe de la UCO detalla el 'modus operandi' de Cerdán prácticamente desde el primer día que Sánchez llegó a la presidencia. Las piezas iban encajando y el jefe del aparato socialista –primero a las órdenes de Ábalos y después sustituyéndole– aparece según los investigadores en la cúspide de la trama corrupta. El peso de respaldar a Sánchez que soportan los grupos vascos y catalanes es mayor porque, en el fondo, quien estaba al frente de la trama era también su hombre de confianza en las filas del PSOE.