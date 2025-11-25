Suscribete a
'La Manada', Asunta, los ERE o la exhumación de Franco: otros casos en los que el Supremo también adelantó el fallo

La relevancia jurídica o pública del asunto han llevado al Alto Tribunal a anticipar su decisión en otros procedimientos; el del fiscal general no es una excepción

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

Madrid

El hecho de que el Tribunal Supremo adelantara el fallo condenatorio del fiscal general se ha convertido en un arma arrojadiza contra los magistrados que le juzgaron, dejando entrever desde el Gobierno y sectores afines a él que se trate de algo extraordinario y ... excepcional -una «anomalía procesal», se ha llegado a decir-, cuando ha habido muchos otros casos de relevancia jurídica, mediática (o ambas) en los que el Alto Tribunal ha tomado esta decisión precisamente para garantizar que las partes el propio condenado se enteren por el tribunal. Más aún cuando, como avanzó ABC, el cambio de ponente (inicialmente era Susana Polo la encargada de redactar la sentencia ) iba a sacar a la luz que la sentencia que las discrepancias en torno a la condena dentro de la Sala se traducirían en una sentencia que no se iba a dictar por unanimidad, sino que contaría con votos particulares.

