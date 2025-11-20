Suscribete a
ABC Premium

Mallorca o Sevilla: los lugares a los que Cerdán planea ir tras salir de prisión

En ambos lugares de la geografía española residen miembros de su família política

El exnúmero tres del PSOE y su mujer volverán a residir en Milagro (Navarra) tras una pequeña escapada para gozar de más intimidad

Santos Cerdán, a su salida de la cárcel: «Se han dicho mentiras y manipulaciones sobre mi persona»

Cerdán junto a su abogado a la salida de prisión
Cerdán junto a su abogado a la salida de prisión BELÉN DÍAZ
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, recuperó ayer la libertad tras cinco meses ingresado en el centro penitenciario madileño de Soto del Real. Su ingreso en el penal del norte de Madrid se produjo por orden del Tribunal Supremo, tras prestar declaración ... en el marco de la investigación de la 'trama Koldo' de corrupción en torno a la secretaria de Organización del PSOE y del Ministerio de Transportes. Los jueces, tras una exhaustiva investigación de la Guardia Civil, lo sitúan en la cúspide de una presunta organización criminal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app