Mallorca o Sevilla: los lugares a los que Cerdán planea ir tras salir de prisión

El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, recuperó ayer la libertad tras cinco meses ingresado en el centro penitenciario madileño de Soto del Real. Su ingreso en el penal del norte de Madrid se produjo por orden del Tribunal Supremo, tras prestar declaración ... en el marco de la investigación de la 'trama Koldo' de corrupción en torno a la secretaria de Organización del PSOE y del Ministerio de Transportes. Los jueces, tras una exhaustiva investigación de la Guardia Civil, lo sitúan en la cúspide de una presunta organización criminal.

Fuentes del entorno familiar a las que ha tenido acceso ABC explicaban este miércoles que el dirigente socialista y su esposa, Paqui Muñoz, tienen claro que evitarán durante los próximos días su domicilio habitual en Milagro (Navarra), donde la presencia de cámaras y periodistas se ha vuelto constante desde el anuncio de su excarcelación. Algo que ha provocado ya las quejas de la mujer, que recibió la notícia de la excarcelación en el interior de la vivienda. Posteriormente la abandonó, a media mañana, y se marchó de la población.

Muñoz, según esas mismas fuentes, había comentado ya en días previos a la decisión del Supremo a algunos allegados que el regreso inmediato a Milagro tras salir de prisión no era una opción viable. La vivienda familiar se ha convertido, desde su detención, en un punto fijo para los medios de comunicación, lo que ha generado un clima de tensión y falta de intimidad que ambos y la única hija del matrimonio desean evitar durante sus primeras horas juntos fuera de la cárcel. Cerdán no quiso que su descendiente le visitase privado de libertad.

Ante esta situación, la familia contempla dos posibles destinos donde refugiarse temporalmente durante los primeros días. El primero es Mallorca, donde reside la hermana menor de Paqui Muñoz. No sería la primera vez que la esposa del político recurre a la isla balear para encontrar algo de tranquilidad: tras el encarcelamiento de Cerdán, a principios de julio, decidió pasar allí una semana tras la primera visita a su marido a la cárcel. La estancia le permitió entonces tomar distancia del foco mediático, y ahora considera que podría cumplir la misma función en un momento especialmente sensible para el matrimonio.

El segundo destino que barajan es Los Corrales, un pequeño municipio de Sevilla vinculado al origen familiar de Muñoz. En este pueblo viven otros parientes directos, quienes ya ofrecieron su apoyo durante los momentos más intensos del proceso judicial. Según personas próximas al matrimonio, la idea de instalarse allí unos días antes de volver a su casa familiar de Milagro pasa por encontrar también el afecto de los más allegados.