Maíllo reivindica más política «coherente» frente al tacticismo y los proyectos personalistas

Izquierda Unida (IU) ya ha dejado claro que estaría dispuesto a ir en solitario a las próximas elecciones generales si no hay una candidatura unitaria de la izquierda con Movimiento Sumar y Podemos dentro, en la que están centrando actualmente todos sus esfuerzos. Los de Antonio Maíllo, al frente de la formación desde hace ya casi un año, han tomado la iniciativa que hasta la fecha no han tomado ni Yolanda Díaz ni Irene Montero (aunque el partido ya haya lanzado a la exministra a encabezar una candidatura electoral), para formar un «bloque histórico» con todas las organizaciones federales confederales con las que comparten espacio, estén o no actualmente dentro de Sumar, fijando las reglas del juego de futuras alianzas en un documento político que la Coordinadora Federal del partido, reunida de forma extraordinaria y presencial en la Fundación Abogados de Atocha de la capital, va a aprobar este sábado después de casi cuatro meses de debate interno.

Reconocimiento mutuo entre los partidos, métodos democráticos -ya sean primarias, referéndums o votaciones- y un mínimo programa común con vocación transformadora. Estas son las tres condiciones que sienta la formación para sellar alianzas con otras fuerzas políticas, las cuales, dejan claro, no serán a cualquier precio. «La unidad no se basa solo en un acuerdo electoral, sino en la batalla cultural, las alianzas sociales y la reconexión con la izquierda», ha dicho Maíllo al tiempo que ha dejado claro que su formación aspira a «hacerlo bien».

«Queremos construir las más amplias alianzas que permitan que Izquierda Unida, con su trayectoria histórica, su programa y su capacidad de intervención política, esté en las mejores condiciones posibles en todos los frentes de trabajo», ha apuntado la responsable federal de Políticas y Confluencia de IU, Amanda Meyer. Y el primer 'test' será, como bien ha recordado Meyer. que ha tomado la palabra después del dirigente andaluz, las elecciones autonómicas en Castilla y León, y Andalucía, previstas para el próximo año y para las cuales IU va a ir «preparando un gran bloque y alanza de país».

Maíllo ha aprovechado su intervención de este sábado para lanzar un claro aviso a navegantes: «Desechamos el cortoplacismo, la tentación tacticista y cualquier salida oportunista», ha dicho el dirigente andaluz, que ha dicho poner ha disposición la hoja de ruta de IU a todas estas organizaciones con las que comparte espacio político (Movimiento Sumar, Podemos, Compromís, Comuns, Chunta, Verdes Equo...). Frente al oportunismo y el tacticismo, ofrece el coordinador federal del partido «seguridad y certidumbre» sobre lo que dice y hace IU.

«Estamos acostumbrados a cumplir con los acuerdos y esta semana ha sido un claro ejemplo de que se tiene que cumplir los acuerdos que se dan», ha exigido Maíllo después de que, gracias al empuje de su formación, integrada en la coalición Sumar, el Gobierno de Pedro Sánchez haya rescindido el contrario de compra de balas a Israel tras amagar con salirse del Consejo de Ministros. «Hemos dado una imagen coincidente con nuestra propuesta, que es defender nuestras posiciones y que se hagan camino. En este caso, se están abriendo [...]. Solo así podemos ser creíbles», ha sentenciado Maíllo. La clave de la «fortaleza» de Izquierda Unida, ha zanjado el líder de la histórica formación, además de «la coherencia y la defensa de los principios», es «una forma de hacer política no vinculada a proyectos personales».