Las mafias del hachís retoman la vía terrestre ante la fuerte presión policial en el mar

El tráfico de drogas, como sucede con el de personas o el de armas, tiene una enorme capacidad de adaptación a la respuesta policial que se produce en cada momento. Si las mafias comprueban que la presión aumenta en una determinada vía abren ... o retoman otra con rapidez para sortearla y minimizar riesgos. Las redes del hachís así lo han hecho y en los últimos meses han vuelto al transporte por tierra desde Marruecos de grandes alijos que hasta ahora llegaban en embarcaciones. Los número confirman esta realidad: desde que comenzó el verano sólo la Policía ha intervenido cerca de 31 toneladas de este estupefaciente, más de 11 en este mismo mes.

La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco Central) de la Comisaría General de Policía Judicial ha informado hoy las dos últimas operaciones realizadas de forma paralela a mediados de mes, bautizadas de forma conjunta como operación Bucos. Los alijos, de 9.300 kilos y 1.825, iban a bordo de un camión y de una furgoneta, respectivamente, que jabían llegado al puerto de Algeciras.

En ambas investigaciones ha sido muy importante la colaboración tanto de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí como de las autoridades judiciales de ese país. Lo cierto es que las Fuerzas de Seguridad de ese país mantienen estrechas relaciones con ,los responsables de la lucha contra la droga en España, sobre todo desde que se designó a Marruecos, junto a España y Portugal, país organizador del Mundial de Fútbol 2030.

También ha influido que las redes del narcotráfico se encuentran con grandes cantidades de hachís almacenadas en el norte del país y necesitan darle salida, primero porque mantener esos depósitos les expone y segundo porque si la mercancía no se mueve no genera beneficios.

«En esta nueva etapa hay una relación policial y judicial fluida entre los dos países, y eso se traduce en un intercambio constante de información de calidad que desemboca en operaciones relevantes en ambos países«, explican las fuentes consultadas por ABC, que consideran »clave esa colaboración para seguir golpeando las mafias de la droga«.

Preciamente la investigación que acabó con la intervención del mayor de los alijos comenzó en julio gracias a la colaboración e intercambio de información de la Policía con la DGSN marroquí. Agentes de ambos Cuerpos detectaron una posible organización criminal con vínculos en España y Marruecos la cual podría estar preparando un vehículo de mercancías para transportar hachís hasta nuestro país a través de los puertos de Tánger y Algeciras.

Realizadas las primeras comprobaciones lograron detectar el día 10 de este mes en Málaga un camión con remolque frigorífico el cual había llegado a Algeciras el día anterior. Utilizaba dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial.

Más droga que fruta

Los investigadores descubrieron que la carga que transportaba el camión eran palés de melones y que los mismos camuflaban un total de 9.300 kilos de hachís. «La verdad es que había mucha más droga que fruta», explican fuentes de la investigación. Por todo ello agentes del GEO con base en Málaga intervinieron el camión con su remolque frigorífico y los dos turismos y colocaron los grilletes a seis individuos -cuatro españoles, y dos franceses con amplio historial delictivo- que ingresaron en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Se cree que la mayor parte del hachís tenía como destino Francia y que el resto iba a ser entregado a los españoles como pago a su colaboración. «Estaban convencidos de que no iban a tener problemas, alguien les había garantizado que si entraban a unas horas determinadas nadie les molestaría. Por eso no se molestaron prácticamente en ocular la droga«, explican las mismas fuentes. El alijo está valorado en más de 16 millones de euros.

En una operación paralela, iniciada agosto, se tuvo conocimiento de que un individuo iba a utilizar una furgoneta cargada de muebles para transportar hachís desde el puerto de Tánger a Algeciras. Avanzadas las pesquisas, el día 5 de septiembre los investigadores localizaron el vehículo tras desembarcar en dicho puerto el cual finalizó su viaje en la ciudad de Málaga. En su trayecto detectaron la presencia de un vehículo lanzadera con dos ocupantes que se utiliza como medida de seguridad para alertar de cualquier presencia o control policial en torno al desplazamiento de la droga y así buscar rutas alternativas y evitar ser detectados.

Los 9.300 kilos de hachís intervenidos en el camión interceptado en Málaga están valorados en más de 16 millones de euros

Una vez interceptada la furgoneta descubrieron que transportaba muebles en cuyo interior ocultaban la sustancia estupefaciente en fardos de arpillera y en paquetes envueltos en plástico así como en dobles fondos en el suelo de la misma.

Finalmente la operación finalizó con la intervención de 1.825 kilos de hachís, más de 14.000 euros, cuatro vehículos, ocho teléfonos móviles y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial ésta decretó su inmediato ingreso en prisión.

El reforzamiento de la vía terrestre es una buena noticia para los responsables de la lucha contra la droga, por dos motivos: el primero, que ven que el trabajo que se hace en el mar es efectivo, y el segundo porque las investigaciones son algo menos complejas, porque necesita de menos infraestructura. En este momento, las narcolanchas que llegan desde Marruecos se utilizan más para introducir cocaína, una droga que mueve mucho más dinero y que por tanto justifica más el empleo de medios más sofisticados.