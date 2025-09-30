Suscribete a
Las mafias del hachís retoman la vía terrestre ante la fuerte presión policial en el mar

En sólo dos meses la Policía ha intervenido casi 31 toneladas de esta droga llegadas en vehículos, las últimas 11 en dos operaciones este mes

Marruecos colabora con más intensidad tras ser designado organizador del Mundial de Fútbol de 2030, junto a España y Portugal

El tráfico de drogas, como sucede con el de personas o el de armas, tiene una enorme capacidad de adaptación a la respuesta policial que se produce en cada momento. Si las mafias comprueban que la presión aumenta en una determinada vía abren ... o retoman otra con rapidez para sortearla y minimizar riesgos. Las redes del hachís así lo han hecho y en los últimos meses han vuelto al transporte por tierra desde Marruecos de grandes alijos que hasta ahora llegaban en embarcaciones. Los número confirman esta realidad: desde que comenzó el verano sólo la Policía ha intervenido cerca de 31 toneladas de este estupefaciente, más de 11 en este mismo mes.

