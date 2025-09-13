Suscribete a
ABC Premium

Las zonas críticas de boicots en las etapas finales de la Vuelta a España por Madrid

Al menos cinco grandes protestas contra Israel convocadas para hoy y mañana tensan la llegada de los ciclistas a la capital de España este fin de semana

Las claves del blindaje para el final de la Vuelta en Madrid: 2.200 policías y riesgo de boicots en la sierra y calles del centro

Protesta pro Palestina en Valladolid, el jueves
Protesta pro Palestina en Valladolid, el jueves REUTERS
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La región de Madrid está desde hoy nuevamente blindada. La llegada de la Vuelta a España de ciclismo va a suponer, y así lo reconocen las propias Fuerzas de Seguridad, un pulso con cientos de manifestantes que van a aprovechar ese escaparate mundial para protestar ... por la ocupación de Gaza. Fuentes del dispositivo explican a ABC que hay al menos cinco protestas, algunas de ellas comunicadas por cauces legales a la Delegación del Gobierno, que preocupan; o, al menos, son las que más riesgo tienen de que puedan desembocar en altercados, como ha ocurrido en etapas previas de esta 80ª edición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app