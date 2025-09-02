Un 'wallapop gratuito' para intercambiar grandes muebles y electrodomésticos

Los muebles grandes o los electrodomésticos que los madrileños ya no utilicen pero estén en buen estado podrán tener una segunda vida gracias a la ampliación del ReMAD, un 'wallapop municipal gratuito' para intercambiar y reutilizar productos de todo tipo. Estos objetos voluminiosos se ... recepcionan, acondicionan y ponen a disposición de otros ciudadanos en los nuevos Centros de Reutilización de Residuos (CRR), creados gracias al contrato de modernización de puntos limpios que entró en vigor en diciembre del año pasado, ha explicado el consistorio en un comunicado.

El primer centro de intercambio de productos de este tipo, que ha visitado este martes el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado del concejal delegado de Limpieza y zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, está ya operativo en el Polígono Industrial de Villaverde, situado en la calle de San Norberto, 44. Cuenta con 1.800 metros cuadrados y está dotado de zonas de autoreparación, talleres de rehabilitación y espacios de exposición. Próximamente, se abrirá otro similar, también de 1.800 metros cuadrados, en el camino de Coslada, 18 (San Blas-Canillejas) y un tercero, de menor tamaño (350 metros cuadrados) en la calle de las Islas Bermudas, 2 (Fuencarral-El Pardo).

«Es un wallapop municipal gratuito, porque no hay que destinar recursos económicos, sino solo puntos que uno obtiene dándose de alta y entregando otros objetos«, ha destacado Carabante.

Productos por puntos

Así, los interesados deberán registrarse como usuarios en la plataforma y subir una foto y descripción del objeto del que se quieran deshacer y que formará parte del catálogo de ReMAD. Deberán depositar este objeto en algunos de los 16 Puntos Limpios Fijos para que queden disponibles para otro usuario.

Cada vez que un usuario publique un objeto y lo lleve a uno de estos puntos limpios ganará 100 puntos con los que podrán retirar del catálogo otros artículos que sean de su interés. Para hacerse con los enseres en los que estén interesados, los usuarios deberán entrar en el catálogo, reservar el objeto deseado y acudir al punto limpio en el que se encuentre a retirarlo. Cada vez que se retira un producto el usuario resta 50 puntos.

Los artículos podrán llegar por entrega directa de los ciudadanos o a través de los puntos limpios. Tras su depósito serán revisados por Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo autorizados.

ReMAD, que se puso en funcionamiento en 2019, alcanzó en julio los 16.061 usuarios registrados, que han publicado más de 97.000 objetos y reutilizado 85.681 artículos. Los más habituales en la plataforma son juguetes, libros, revistas, cómics y material deportivo, mientras que entre los más solicitados sobresalen las bicicletas.

Los Puntos Limpios que más han contribuido a esta cifra son Villa de Vallecas (8.616 objetos), Puente de Vallecas (8.530) y Hortaleza (8.031), según los datos del Ayuntamiento. Entre los Puntos Limpios con mayor número de usuarios destacan Arganzuela (4.173 personas registradas), Chamartín (1.145) y Hortaleza (1.038). En cuanto a la subida de artículos, lideran la clasificación Villa de Vallecas (10.277), Puente de Vallecas (9.304) y Hortaleza (9.014).