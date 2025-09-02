Suscribete a
Un 'wallapop gratuito' para intercambiar grandes muebles y electrodomésticos

Estos objetos se recepcionan en los nuevos Centros de Reutilización de Residuos como el de Villaverde, ya en funcionamiento

ReMad: El «wallapop» municipal que da una nueva vida a lo usado

Uno de los nuevos Centros de Reutilización de Residuos
Uno de los nuevos Centros de Reutilización de Residuos
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

Los muebles grandes o los electrodomésticos que los madrileños ya no utilicen pero estén en buen estado podrán tener una segunda vida gracias a la ampliación del ReMAD, un 'wallapop municipal gratuito' para intercambiar y reutilizar productos de todo tipo. Estos objetos voluminiosos se ... recepcionan, acondicionan y ponen a disposición de otros ciudadanos en los nuevos Centros de Reutilización de Residuos (CRR), creados gracias al contrato de modernización de puntos limpios que entró en vigor en diciembre del año pasado, ha explicado el consistorio en un comunicado.

