Vox usa los Presupuestos regionales para agitar su enfrentamiento con Ayuso

Los de Abascal piden la devolución de las cuentas de 2026 y presentan casi mil enmiendas parciales

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, junto a otros diputados de su partido
Madrid

La batalla política entre el PP y Vox en la Comunidad de Madrid ha subido varios grados esta semana, ante el debate de los Presupuestos regionales de 2026. El partido de Abascal defenderá este jueves en el Pleno de la Asamblea su enmienda ... a la totalidad y exigirá la devolución de las cuentas públicas. No lo hará en solitario, ya que los dos partidos de la izquierda, el PSOE y Más Madrid, harán lo mismo. Además, Vox ha presentado 924 enmiendas parciales, frente a las 619 del año pasado, que de aprobarse darían la vuelta por completo a los Presupuestos de Ayuso, y que ponen el foco en cuestiones como la «prioridad nacional» para las ayudas, subvenciones y servicios públicos.

