Vox y Más Madrid retan al presidente de la Asamblea tras su aviso por el absentismo

El toque de atención, con advertencia de castigo incluida, que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, dio a Vox y Más Madrid por las ausencias reiteradas de sus portavoces adjuntos en las Juntas de Portavoces semanales no sentó nada bien a los principales afectados. La Mesa de la Cámara autonómica analizó esta semana el absentismo de José Antonio Fúster, de Vox, y de Emilio Delgado, de Más Madrid, y acordó retirarles el complemento retributivo como portavoces adjuntos si mantienen la misma dinámica en el periodo de sesiones que acaba de empezar. Tanto Fúster como Delgado no tienen ninguna intención de renunciar, de momento, a sus puestos como portavoces adjuntos. Y en el caso concreto del representante de Vox, apeló a la flexibilidad del presidente de la Asamblea para que haga una excepción con él y así pueda cumplir también con sus funciones como portavoz nacional de Vox.

La Mesa de la Asamblea, con los votos de los representantes del Partido Popular, decidió que si un portavoz adjunto no asiste de manera injustificada a las Juntas de Portavoces tres veces consecutivas o cinco alternas en un mismo periodo de sesiones, se le podrá retirar el complemento retributivo, que llega a unos 1.400 euros. En las Juntas, los portavoces titulares no cobran un extra por su puesto, pero los adjuntos sí que lo hacen y su asistencia, según subrayó la Mesa, es obligatoria. Desde que fue nombrado portavoz adjunto y hasta el 2 de junio, Fúster asistió a 12 de 47 reuniones de la Junta de Portavoces. Emilio Delgado, por su parte, asistió a dos de un total de 66 reuniones desde que ocupó su puesto hasta ese mismo día 2 de junio.

Vox recordó que el presidente de la Asamblea tiene la potestad de permitir excepciones: «Así que confiamos en el buen criterio del presidente Ossorio y que no ponga obstáculos para que José Antonio Fúster pueda continuar ejerciendo con total transparencia sus funciones representativas en su calidad de portavoz nacional de la tercera fuerza política española». Las ausencias del portavoz adjunto de Vox se deben, a menudo, a que las convocatorias en la Asamblea coinciden con las ruedas de prensa tras las reuniones de la dirección nacional de Vox, en la que el presidente regional del partido también es portavoz.

Fúster comentó a ABC que tiene previsto, de momento, «solicitar al presidente de la Asamblea, en las ocasiones en las que sea necesario, que autorice la excepcionalidad prevista también en esa pirueta interpretativa aprobada en la Mesa». Recordó, además, que «siempre» ha cumplido «con todas las obligaciones de participación y diligencia debida recogidas en el Reglamento».

Respecto a Emilio Delgado, uno de los portavoces adjuntos de Más Madrid junto a María Pastor, con Manuela Bergerot como titular, no existe ninguna duda sobre su continuidad en su puesto, según remarcaron en el principal partido de la oposición madrileña.

Fuentes de Más Madrid recordaron que los servicios jurídicos de la Cámara habían subrayado el vacío legal que existía en el Reglamento sobre las ausencias de los portavoces adjuntos, por lo que era complicado establecer una sanción: «Nos dieron la razón ante el evidente atropello del PP». Por eso, ahora, consideran que la decisión del PP en la Mesa se debe a que «no soportan que Más Madrid denuncie su corrupción y usa su mayoría parlamentaria para hacer este tipo de disparates». «Respetaremos los acuerdos de la Mesa y nos organizaremos para cumplirnos como queramos, no como quiera el PP», avisaron desde Más Madrid, desde donde se subrayó que la intención de Emilio Delgado de asistir a las Juntas «nunca ha estado a debate».