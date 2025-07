Vox fuerza una votación en Pozuelo sobre el traslado de menas al municipio

Vox quiere que la inmigración irregular esté muy presente en la agenda política durante este verano. En Pozuelo de Alarzón, ha forzado un debate y votación sobre la posible llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) al municipio. El grupo municipal de Vox ha presentado ... una moción que será debatida en el Pleno del 17 de julio, en la que subraya su oposición frontal a ese traslado de menas.

En Pozuelo de Alarcón gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, y con Paloma Tejero como alcaldesa. Los populares cuentan con 17 de los 25 concejales desde las elecciones municipales de 2023. Vox solo tiene cuatro, por lo que es difícil que la moción salga adelante en los términos presentados por el partido de Abascal.

Según la portavoz del Grupo Municipal Vox Pozuelo, Ainhoa García Flórez, la iniciativa del Gobierno, «que podría suponer el traslado de hasta 400 menores al Centro Creade ubicado en el municipio, ha generado «alarma social y preocupación entre los vecinos» por »la falta de transparencia en la toma de decisiones y a la ausencia de consulta previa con los gobiernos locales«.

Vox asegura que el modelo de gestión migratoria «supone una amenaza para la seguridad ciudadana, la estabilidad de los servicios públicos y la cohesión social», y denuncia que las políticas del Ejecutivo de Sánchez «imponen de manera unilateral una redistribución de inmigración ilegal» sin atender al impacto que estas medidas pueden tener en municipios como Pozuelo.

Pero Vox no solo critica al Gobierno de Sánchez. También se dirige al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Así, recuerda que «recae sobre sus hombros una parte de la responsabilidad en la llegada de estos supuestos menores extranjeros no acompañados, en caso de no ejercer con firmeza las competencias que le otorga la Ley de Extranjería».

Así, el partido de Abascal insta al Gobierno de Ayuso a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta determinación de la edad de estas personas cuando existan dudas razonables sobre su minoría de edad, así como a promover acuerdos de cooperación con los países de origen que favorezcan la reintegración de los menores en sus lugares de procedencia.