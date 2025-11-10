¿Por qué la Virgen de la Almudena es la patrona de Madrid?

Madrid está de fiesta para honrar a su patrona, la Virgen de la Almudena. Para ello, cada 9 de noviembre se celebran diferentes actividades como conciertos, misa, procesión, ofrenda floral y degustación del dulce típico en su honor, la corona de la Almudena.

Este evento está muy arraigado a los madrileños y madrileñas hoy en día pero, puede que no muchos sean conscientes de lo que une a la historia de Madrid y el relato por el que Nuestra Señora de la Almudena es patrona de la ciudad desde hace muchos años atrás.

Aunque, según la fuente, la historia se cuenta con diferentes matices, el relato principal, que mezcla realidad y leyenda, nos hace retroceder muchos siglos atrás. Concretamente nos sitúa en el siglo VIII cuando los ciudadanos cristianos del Madrid de entonces, denominado Mayrit, temían una invasión árabe para recuperar los territorios que un día habitaron. Por este motivo decidieron, para protegerla, esconder la imagen de la Almudena en la muralla perimetral que rodeaba la ciudad, y de la que hoy se conservan algunos restos en ruinas justo frente a la catedral de la Almudena.

Años después, en 1083, las tropas cristianas reconquistaron la ciudad, tras un tiempo en el que volvieron los musulmanes. En la nueva conquista, el rey Alfonso VI, que era conocedor de la historia de la Virgen de la Almudena escondida, mandó que se buscase sin descanso, una tarea que parecía no dar sus frutos por más que intentaban hallar la imagen.

Imagen de Nuestra Señora de La Almudena ABC

Pero, inmersos en la búsqueda de la virgen, ocurrió algo inesperado, una parte de la muralla se vino abajo y entonces quedó a la vista la imagen de la santa entre los escombros, ocurriendo esto a fecha de 9 de noviembre de 1085, mientras aún quedaban zonas de Madrid por conquistar por parte de los cristianos, que lo consiguieron gracias a la Virgen de la Almudena, que por aquellos entonces se conocía como Santa María de la Vega.

El cambio de nombre se produjo al encontrarla dentro de la muralla, adoptando el nombre de 'almudayna', un término árabe que quiere decir 'la ciudadela' o 'muralla'. En el hallazgo de la virgen, se decía que permanecía con dos cirios encendidos a sus lados, motivo por el cual se le atribuye ese tono oscurecido a la imagen.

Declaración oficial del Día de la Almudena

Desde que se produjo el hallazgo de la imagen de la santa en la muralla, se considera que la Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid, pero tuvieron que pasar varios años para que se considerase como algo oficial y tuviera una fecha concreta. En este proceso destaca la figura del Papa Pío X, que en 1908 a través de un decreto, designó a la Virgen de Santa María de la Almudena como patrona de Madrid, escogiendo como día grande el 9 de noviembre.

En 1977, la Archidiócesis de Madrid, por parte del Papa Pablo VI, también la escogió como su patrona, construyendo después la catedral de la Almudena, donde se entronizó a la virgen el 15 de junio de 1993. Además, volviendo al pasado, se dice que el Conde Duque de Olivares escribió al ayuntamiento de la ciudad para poder edificar un templo en honor a la Almudena y, en 1646, también la nombraron como Patrona de la Villa, tras terminar una ola de inundaciones que arrasaron la ciudad.