El vídeo viral de un egiptólogo impulsa un concurso de ideas internacional para salvar el Templo de Debod

Desde hace décadas, diferentes informes técnicos y voces del ámbito cultural vienen alertando del riesgo real de pérdida patrimonial si no se adoptan medidas de conservación estables

El Templo de Debod seguirá a la intemperie: «Se encuentra en buen estado»

Aspecto actual del estanque del Templo de Debod
isabel permuy

Enia Gómez

Lo que el egiptólogo Tito Vivas ignoraba era que un vídeo suyo grabado en Abu Simbel alcanzaría tal nivel de difusión que terminaría inspirando un concurso público de ideas a nivel internacional para la protección del Templo de Debod. Se encontraba en Egipto por ... trabajo, en plena vorágine de la inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM), y aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa un asunto que desde hace décadas inquieta a arqueólogos y madrileños. «Voy a hablar de algo que está muriendo frente a nosotros, en Madrid», comienza el vídeo, publicado el pasado 15 de octubre en Instagram y que cuenta hasta ahora con más de 142 mil reproducciones.

