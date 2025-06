Víctor Coyote: «Es absurdo pensar que un alemán va a dejar de serlo por vivir en Madrid»

Dice Víctor Coyote, eminente diseñador gráfico, músico, creador de cómics y escritor, que aunque él tiene mucho, muchísimo de gallego, el de la morriña no es uno de los principales sentimientos que trae del terruño. Su vida sobre los escenarios, después se hablará ... de fuera de ellos, comienza, en el año 1979, con la fundación de Los Coyotes, un conjunto musical cuando España, y Madrid en particular, entraban en la Movida. Una Movida que vivió de forma muy propia porque, como explica, los fenómenos sociológicos o culturales no los marcan los políticos. Él, por su parte, también pasó por la revista 'Madriz', con lo que ya tenemos un artista poliédrico. Dicen sus críticos que en la música de Víctor Coyote hay calidad, hay exigencia. y él, en su exigencia, vino desde su Galicia natal. Víctor Coyote tiene cierto laconismo con retranca en sus respuestas. No se considera, o al menos él lo dice así, eso que llaman un pensador rápido que tiene respuestas para todos. Toda contestación, asegura, viene de una respuesta pensada. Por eso él sería «mal tertuliano».

Madrid, el Madrid de Víctor Coyote tiene nostalgias melancólicas del barrio de Caño Roto. Aunque sus respuestas son galaicas a su manera, socarronas, no puede esconder el amor a Madrid, mezclado con cierto odio. Como el que siente por su cuna. Con todo, cualquier contestación de Víctor Coyote queda en el aire, temblando, porque trae un juego con el entrevistador. Más allá, Víctor Coyote tiene un cómic titulado 'Gallinejas' por el cual está ese afecto a Madrid. Este hombre, que ha trabajado con Pedro Almodóvar, que ha ido siempre a la vanguardia más suya, sabe que se puede ir trazando un camino, que es el más original. Dice, no se sabe si para epatar, que el público madrileño le parece más calmado, más pausado que otros. Toda su existencia entre Madrid y Tuy da para una película, por quienes ha conocido, por quienes aún han de conocer a este renacentista, trabajador del arte, que, aunque le pese, da una imagen muy poco gallega. Quizá porque, contradiciéndole, Madrid sí puede moldear los caracteres regionales e imponer toda una una visión del mundo. Noticia Relacionada Mago More: «Madrid es mágico. Aquí puedes hacer lo que no puedes en ningún lado» Jesús Nieto Jurado Adora la ciudad natural este hombre poliédrico que llegó a la capital con el sueño de ser ilusionista —Nace en Tuy, pero se viene a Madrid en 1975, una época de efervescencia. —Fue venir de un pueblo a la capital, con lo que eso conlleva. Tienes tanto que conocer, tanta gente por tratar, tanto por pasear. —Vino ilusionado. —Sentía ganas, vine a estudiar. Tenía muchísimas ganas de pintar. —Y entonces, permita que adelantemos el tiempo unos años. Plena Movida y usted en Madrid. —Uff, de la Movida se han dicho tantas cosas. La Movida, en mi caso, fue dedicarme a pintar, a hacer cosas musicales. —Pero el ambiente daba. —¿Cómo que el ambiente daba? —Siempre se ha hablado de eclosión de las artes, de un antes y un después. Y usted es artista. —A ver, los movimientos no los inventan los políticos, pero yo no empecé a tocar rock el día que murió Franco. Nadie hizo eso. Yo no me metí en un grupo porque hubiera muerto nadie ni porque que nadie me incentivara a eso. La Movida tuvo muchas cosas buenas y horribles. —Cambiando de tercio. ¿Cómo lleva su actividad multidisciplinar en Madrid? —Pues te respondo como los gallegos. Un día hago una cosa, otro, otra... (Ríe) —Volvamos a Galicia, o a sus cosas. ¿Siente morriña? —La morriña es un mal sentimiento. Y eso que yo soy muy, muy gallego. Es cierto que hay momentos que echas de menos tu tierra, pero de todos los sentimientos gallegos, la morriña es el que menos se da en mí. —Perdone, tengo curiosidad por la expresión que ha dejado caer. ¿Qué significa ser muy gallego? —Cierta desconfianza al principio de las cosas, ciertas marcianadas... MUY PERSONAL CUÁNDO NACIÓ. Tuy, Pontevedra, 14/01/1958. —Y esa forma de ser gallego, en Madrid, ¿cómo se lleva? Es decir, ¿existe una especificidad galaica para andar por ejemplo por aquí por La Latina, donde no encontramos? —A mí en Madrid me dicen mucho «qué gallego eres», pero supongo que eso también le ocurrirá a un murciano. Eso sí, te diré una cosa, Madrid tiene gente más calmada que otros lugares .Es más, te diré es absurdo pensar que un alemán, por el hecho de vivir en Madrid, dejé de serlo. Luego venderá el rollo de las cañitas que se toma. —Si tuviera que escribir un lema para Madrid en una creación suya, ¿cuál sería? —Ni idea, para eso tendría que pensar, y pensar conlleva trabajo. No soy un brillante tertuliano. (Ríe). —¿Qué le ha dado Madrid? Aunque sea una pregunta que haya pensar un poquitín. —Amigos, otra manera de hacer las cosas. Tengo una parte madrileña y otra gallega. Y es cierto que con Tuy y Madrid tengo una relación de amor-odio, que es lo que pasa siempre con lo cercano por muy positivo que uno sea. Siendo así, lo importante es que acabe pesando, al final, más el amor que el odio. Un cómic que escribí, que se llama 'Entresijos',» desvela ese amor por Madrid.

