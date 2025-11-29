Víctima de una infidelidad y apaleado: así ha acabado un hombre acuchillado por el amante de su mujer

El refranero popular español es muy rico y prácticamente está lleno de aforismos para cada situación. Aquel de «acabó cornudo y apaleado» ha cobrado vida esta mañana en Alcalá de Henares. Y de manera bastante trágica.

Una mujer que pasaba por un parque de ... la calle de Granados se ha encontrado con un hombre tirado en el suelo, sangrando, herido de cuchilladas y a golpes.

Los primeros agentes de la Policía Nacional que han llegado al lugar del suceso han logrado retener la hemorragia que brotaba del pecho de la víctima, un español de 35 años. A la llegada del Summa-112, una vez estabilizado, los paramédicos lo han trasladado al hospital Gregorio Marañón. Fuentes policiales indican a ABC que todo apunta a que ambos protagonistas de esta historia habían concertado una cita esta mañana por redes sociales, después de que la víctima encontrara indicios sobre una infidelidad de su mujer con el que luego ha sido su agresor. Durante el encuentro, han pasado a las manos, hasta el punto de que el hombre de 35 años ha recibido golpes en la cabeza y al menos una puñalada en el tórax. Ahora, los agentes van tras la pista del sospechoso.

