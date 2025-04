El vicealcalde de Leganés dejará Ciudadanos al final de su mandato

La desbandada de concejales de Ciudadanos en municipios de la región parece imparable. Si hace quince días dejaron el partido y el grupo municipal, que no su acta de concejal ya que han pasado al grupo mixto o nos adscritos, los dos representantes de ... la formación naranja en el Ayuntamiento de Torrelodones, ABC ha podido confirmar que, una vez finalice su mandato, también abandonará el partido el hoy vicealcalde de Leganés y portavoz de Ciudadanos, Enrique Morago.

Pero las fugas no se quedan ahí: el concejal de Alcalá de Henares (193.000 habitantes), Miguel Mayoral, se dio de baja del grupo municipal el pasado jueves, así como el de Navas del Rey (2.819 habitantes), José Ricardo Gómez. Estas salidas confirman la información publicada por ABC el pasado mes de septiembre en la que se afirmaba que Ciudadanos se enfrentaba a una fuga de concejales en el periodo previo a las elecciones municipales de 2023.

Pacto con el PSOE

El caso de Leganés (190.000 habitantes) es uno de los más significativos de los que se han producido en la última semana, ya que Cs gobierna con el PSOE, tras el pacto alcanzado en septiembre de 2021. Los tres ediles pasaron a formar parte del equipo de gobierno, una vez que los socialistas rompieron su acuerdo con Más Madrid-Leganemos.

Noticia Relacionada Una decena de exediles de Ciudadanos en la Comunidad piden entrar en el PP Paloma Cervilla Un exalto cargo de la formación naranja trasladó esa solicitud a la dirección nacional del PP que, de momento, no tiene intención de incorporar a ninguno

El vicealcalde, Enrique Morago, ha asegurado a ABC que ha trasladado a la dirección de Cs su intención de «no seguir» en el partido, por lo que no formará parte de su candidatura, a pesar de que le han ofrecido continuar. «Tenía muy claro el proyecto desde que me incorporé, hace ahora 6 años, que mi obligación eran los vecinos de Leganés», subraya Morago, pero admite que «considero que mi ciclo no tiene cabida a futuro».

El concejal recuerda que llegó a la política procedente del sector privado: «Llevo 24 o 25 años cotizados y me bajé del sector privado para sumarme a esto». El vicealcalde esperará a finalizar el mandato para abandonar Cs: «Mi idea es abandonar el proyecto y volver al sector privado, porque uno siempre tiene morriña. Terminar la legislatura es mi compromiso».

Por su parte, con su salida del grupo municipal, Miguel Mayoral, de Alcalá de Henares, da carta de naturaleza a una decisión que viene de largo, ya que su alejamiento de Cs empieza cuando se firma el pacto de gobierno con el PSOE en este municipio, en noviembre de 2021. Este pacto elevó a la vicealcaldía al número dos de Cs a nivel autonómico y secretario de Organización, Miguel Ángel Lezcano.

Un año sin intervenir

Mayoral deja la última responsabilidad que tenía, vocal en un distrito, y pasa al grupo de concejales no adscritos. «No estuve de acuerdo con el pacto y me he ido apartando. La gota que ha colmado el vaso es que me he llevado un año sin poder intervenir en el pleno del Ayuntamiento», señala el ya exedil de la formación naranja. A su juicio, el acuerdo con el PSOE «fue decidido unilateralmente por el portavoz Miguel Ángel Lezcano y la portavoz adjunta María Teresa Obiol, sin conocimiento de los concejales, ni aprobación de la junta directiva local, ni de los afiliados. A los concejales se nos presenta 24 horas antes de la firma, con una premura tremenda».

A los casos públicos que se van conociendo de deserciones en Cs hay que sumar un ingente grupo de portavoces municipales que han rechazado volver a liderar las candidaturas, según han asegurado a ABC fuentes de esta formación política. Estos dirigentes políticos no han querido comunicar su decisión. Esta cuestión, relacionada con los problemas de la formación naranja para poder configurar las listas, se puso de manifiesto en una reunión de coordinadores de área que se celebró a principios de la pasada semana en la sede central de Cs en Madrid. Es tal la situación, que incluso se ha llamado a ediles que abandonaron el partido para que retornen al mismo e intentar recuperar algunos territorios.