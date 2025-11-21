Un viaje navideño por Madrid entre belenes, espectáculos de luces y patinaje sobre hielo

Basta con observar la nueva postal madrileña para adivinar las novedades que trae consigo la programación de este año. Pues el cartel que ha presentado este viernes el alcalde José Luis Martínez-Almeida hace tributo al patrimonio arquitectónico de Madrid. El ilustrador Polinho Trapalleiro descubre ... hasta «70 secretos de la ciudad», ambientados en una atmósfera navideña, al tiempo que representa los edificios más emblemáticos de la capital.

Nuevo cartel navideño 2025. AYTO MADRID

Un dibujo «lleno de guiños y detalles de Madrid» que ofrece un viaje navideño entre belenes antiguos y modernos de todo el mundo, nuevos espectáculos de luces y conciertos que se unen a las ya clásicas pistas de hielo, mercadillos y cabalgatas de Reyes que este año homenajean a los maestros. Así, con el encendido de luces de este sábado 22 de noviembre se da comienzo, también, a los cientos de actividades para que los madrileños disfruten de las fechas más señaladas a lo largo del próximo mes y medio y en los 21 distritos de la ciudad.

Visita a belenes de 158 países

Una de las grandes novedades de esta edición la trae Basanta-Martín, que ha prestado a todos los madrileños su gran colección de belenes y una de las más reconocidas del mundo, con más de 4.000 grupos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países, con piezas que datan del siglo XVIII hasta la actualidad, elaboradas en más de 200 materiales, como barro, madera y vidrio.

Estarán expuestas en los centros culturales de cinco distritos de Madrid, del 28 de noviembre hasta el 5 de enero. Concretamente, en el de Juan Genovés de Moncloa-Aravaca, en el de Eduardo Chillida en Moratalaz, el de Carril del Conde en Hortaleza, en el de Santa Petronila en Villaverde y en el centro Galileo en Chamberí.

Además, se podrán visitar el Nacimiento que la Comunidad de Madrid sitúa en la Real Casa de Correos (del 28 de noviembre al 6 de enero), el del Ayuntamiento que ubica en CentroCentro (del 28 de noviembre al 4 de enero) así como otros tantos belenes repartidos por todos los distritos de la capital.

Viaje de luces

Otra de las sorpresas se ubica en el espacio cultural CondeDuque. Un modo de viajar por la Navidad, a través de una experiencia inmersiva de luces. El artista José Vaaliña proyecta en las fachadas del patio un espectáculo de luces, que hacen alusión a las que "iluminan los hogares de la ciudad en Navidad, o las interiores que alumbran y conectan con la naturaleza y la inmensidad de las estrellas y el firmamento". Los madrileños podrán disfrutar de esta experiencia del 17 al 23 de diciembre. Además, la noche del 23 de diciembre el Coro de Voces Graves junto a la soprano Sonia de Munck interpretarán villancicos tradicionales con arreglos de Conrad Susa. "Una oportunidad para vivir y celebrar con todos los sentidos una Navidad de luz".

Pistas de patinaje sobre hielo

La Navidad también se recorrerá sobre el hielo. La capital contará con tres pistas en diferentes ubicaciones: en la plaza Matadero (del 5 de diciembre al 6 de enero) y en la galería de cristal del palacio de Cibeles (del 13 de diciembre al 5 de enero). Además, se vuelve a sumar a esta programación navideña el estadio Metropolitano que congela su espacio del el 22 de diciembre al 11 de enero.

Llegada de Oriente

La noche del 5 de enero, la capital acogerá la llegada de los tres reyes de Oriente, que recorrerán desde la plaza de San Juan de la Cruz a Plaza de Cibeles, pasando por Paseo de la Castellana y Paseo de Recoletos.