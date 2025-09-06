Suscribete a
ABC Premium

Un viaje inmersivo para descifrar los misterios de Cleopatra

La Nave 16 de Matadero Madrid inaugura el próximo viernes una exposición dedicada a la legendaria reina de Egipto

'Madrid, EXT', el renacer de una ciudad tras la pandemia

Una de las salas de 'Cleopatra, la exposición inmersiva'
Una de las salas de 'Cleopatra, la exposición inmersiva' abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A partir del próximo viernes 12 de septiembre, quien cruce la entrada de la Nave 16 de Matadero Madrid se transportará al corazón del Egipto helenístico para redescubrir a una de las mujeres más fascinantes de la historia. La exposición inmersiva 'Cleopatra', ... cuarta producción de Madrid Artes Digitales (responsables de la 'La Leyenda del Titanic', 'Los últimos días de Pompeya' y 'Tutankamon'), y la más ambiciosa hasta la fecha, es un viaje multisensorial por la cultura ptolemaica que invita a descubrir a Cleopatra como estratega política, figura divina y mujer clave en la historia del poder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app