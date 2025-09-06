Un viaje inmersivo para descifrar los misterios de Cleopatra

A partir del próximo viernes 12 de septiembre, quien cruce la entrada de la Nave 16 de Matadero Madrid se transportará al corazón del Egipto helenístico para redescubrir a una de las mujeres más fascinantes de la historia. La exposición inmersiva 'Cleopatra', ... cuarta producción de Madrid Artes Digitales (responsables de la 'La Leyenda del Titanic', 'Los últimos días de Pompeya' y 'Tutankamon'), y la más ambiciosa hasta la fecha, es un viaje multisensorial por la cultura ptolemaica que invita a descubrir a Cleopatra como estratega política, figura divina y mujer clave en la historia del poder.

Esta experiencia cultural y tecnológica sin precedentes, que combina narrativa innovadora con nuevos formatos inmersivos para dar vida al mundo de la última gran reina de Egipto, traslada a los visitantes hasta el el año 51 a.C., cuando la joven Cleopatra acababa de subir al trono. Y gracias a un impresionante juego de proyecciones envolventes en 360º, caminará junto a ella por los escenarios clave de su vida, siguiendo de cerca sus pasos entre maniobras políticas y relaciones personales.

La exposición se basa en una sucesión de experiencias que transforman la forma de contar la historia de Cleopatra. La visita comienza con un espectacular holograma que, sin necesidad de gafas ni dispositivos, conecta el auge de Alejandro Magno con el declive del Antiguo Egipto frente a Roma. Gracias a una proyección avanzada y una banda sonora envolvente, la dinastía ptolemaica cobra vida en tres dimensiones con la aparición de Cleopatra, Julio César y Marco Antonio.

En la sala 'Alejandría y la Hija del Nilo' se podrá aprender sobre la infancia de la futura faraona en la corte ptolemaica, sus alianzas con Roma, su inteligencia política y el papel que jugó en uno de los momentos más decisivos de la historia. En un entorno interactivo y tematizado, se descubren todos los secretos de Alejandría y de cómo Cleopatra se convirtió en un símbolo de poder, conocimiento y seducción.

Los visitantes también podrán disfrutar de mesas interactivas para explorar la ciudad, espejos inmersivos que los transforman en la propia Cleopatra, y un impresionante videomapping sobre el Faro de Alejandría, que revive uno de los grandes símbolos del mundo antiguo. Además, una proyección astronómica de las constelaciones añade un nuevo nivel de asombro, evocando la mirada de Cleopatra hacia los dioses.

Todas estas novedades se integran con las experiencias ya consolidadas de Madrid Artes Digitales. La Sala Inmersiva, con 1.200 m² de proyecciones y pantallas de 8 metros de altura, ofrece una película cinematográfica de 30 minutos sobre el reinado de Cleopatra, producida con un nuevo sistema de proyectores de última generación. La Sala de Realidad Virtual sumerge al visitante en las ruinas sumergidas de Alejandría en una exploración submarina para seguir las pistas que podrían conducir al hallazgo más esperado de la arqueología: la tumba de Cleopatra.

Mientras que la Sala del Metaverso permite recorrer desde las catacumbas ptolemaicas hasta la tienda de Marco Antonio en plena batalla. Además, por primera vez la exposición incorpora también proyecciones en el techo, que amplían la inmersión, y un mapping musical sobre el Faro de Alejandría, reforzando el carácter innovador de la propuesta.

La exposición podrá visitarse los martes, miércoles, jueves y domingos de 10 a 21h, y los viernes y sábados de 10 a 22h, con precios de 16,40 euros para niños, 23,40 euros para adultos y 20,40 para mayores de 65 años.