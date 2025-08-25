Así nos vestíamos hace 2.500 años

¿Qué se usaba hace dos milenios para protegerse del frío? ¿Qué era lo más práctico para el calor? ¿Habría prendas que se ponían de moda? Para responder a todas estas preguntas, el Museo Arqueológico Nacional acoge hasta el 12 de octubre una muestra ... que explora el papel de la indumentaria durante la Edad del Hierro (siglos VIII-I a.C.), entendida no solo como protección frente al clima, sino también como expresión de identidad, jerarquía social y pertenencia cultural. Una exposición que se exhibe en la vitrina situada en el acceso a la exposición permanente, Planta 0, como parte del proyecto Vitrina Cero.

La Vitrina Cero. es un espacio destinado a mostrar piezas y temas singulares, que complementan y enriquecen la exposición permanente. Puede tratarse de nuevas adquisiciones, conmemoraciones, piezas invitadas o cualquier otro tema relacionado con las colecciones y contenidos del museo, y se modifica trimestralmente.

A través de vestigios arqueológicos, fuentes clásicas y reconstrucciones experimentales, la exposición permite al visitante adentrarse en las formas, materiales y técnicas que caracterizaron el vestir de las comunidades protohistóricas de la península ibérica, la exposición es un diálogo entre arqueología y moda que revaloriza el conocimiento del pasado como fuente de inspiración artística. La muestra incluye piezas interpretadas por diseñadores actuales, basadas en datos históricos y arqueológicos, que permiten imaginar cómo se vestían y se identificaban quienes habitaron la península antes de la romanización.

La indumentaria en la Edad del Hierro (siglos VIII-I a.C.) sirvió tanto para cubrir el cuerpo y protegerlo de las inclemencias del tiempo, como para mostrar el estatus social y la identidad de sus portadores. Su confección estuvo condicionada por las materias primas existentes en el territorio peninsular. Y sus técnicas de fabricación son conocidas gracias a los restos materiales conservados y a los textos de autores clásicos. En la actualidad, su análisis permite conocer mejor a las sociedades del pasado y su cultura material sirve de inspiración a creaciones artísticas como el diseño de moda.

La propuesta surge del proyecto de investigación impulsado por el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional, centrado en el estudio de la tejeduría y los textiles prerromanos. A este esfuerzo se suma la colaboración con el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), cuyo trabajo aporta una mirada contemporánea y creativa al legado material del pasado.

La exposición va acompañada de visitas guiadas y actividades paralelas. La próxima será el taller 'Tejeduría' el 10 de septiembre a las 17h, a cargo de la arqueóloga experta en textiles prerromanos Elena Aznar. Unos días después, el 16 de septiembre, habrá una mesa redonda moderada por Isabel Izquierdo Peraile. Directora del Museo Arqueológico Nacional, en la que se profundizará sobre el grado en el que el pasado sirve de inspiración a las creaciones artísticas del presente (en concreto al diseño de moda), así como sobre lo que se conoce de la indumentaria en la cultura ibérica. Participarán Mercedes Rodríguez Sánchez, subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, Teresa Chapa Brunet, de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Jesus Cantillo Duarte de la Universidad de Cádiz y Susana De Luis Mariño del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional.

Además, se expondrán las investigaciones realizadas sobre uno de los tintes más preciados existentes en el pasado como es el púrpura extraído del múrex, y se presentará el proyecto de investigación coordinado desde el Museo Arqueológico Nacional que ha hecho posible esta vitrina cero.