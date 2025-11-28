Venezuela importa drogas de diseño desde Madrid a consecuencia del bloqueo económico

La operación Pool, realizada durante más de un año y recién concluida, ha permitido constatar al Grupo II de Crimen Organizado de Madrid, de la Jefatura Superior de Policía, que Venezuela está pasando de ser un exportador de droga a importarla. Concretamente, de sustancias ... de síntesis, debido, explican fuentes de la investigación, al bloque económico en que se encuentra inmersa la dictadura bolivariana.

Una mafia compuesta por personas de ese país, colombia y españoles, de entre 18 y 30 años, se dedicaba al traslado oculto y por avión de sustancias como el MDMA (éxtasis), el tusi o cocaína rosa (que ni siquiera es cocaína, sino una mezcla de éxtasis con trazas de ketamina, para obtener un efecto sube-baja) y cocaína real, informan fuentes del caso.

Además de Venezuela, país al que iban dos cargamentos detectados en el operativo, había otra remesa para Chile; también se ha encontrado una partida de algo más de 700 gramos de cocaína para Australia. Los investigadores explican a ABC que este país es uno de los más complicados de trabajar para los narcotraficantes, pues meter droga desde el extranjero es tremendamente difícil. De ahí que lo que estaban haciendo era una prueba.

Uno de los líderes de esta organización criminal es un venezolano que dirigía los envíos desde la prisión de Soto del Real. Se comunicaba con el resto de la mafia y les daba indicaciones, mientras esperaba a ser extraditado a su país por delitos muy similares, explican los mismos informantes.

En cuanto a los métodos de ocultación, eran bastante ingeniosos. Metían las pastillas de MDMA y el tusi en rascadores y camas para gatos; también en las piezas internas huecas de amortiguadores; en bombones, e incluso uno de los portes iba dentro de una caja con una piscina portátil, de ahí el nombre de la operación.

La investigación comenzó en agosto del año pasado, cuando los agentes interceptaron un paquete de una empresa logística con destino a Venezuela. Era la piscina hinchable, en la que ocultaban 460 pastillas de éxtasis, también en forma de roca. Se sospecha que el material original llegara de los Países Bajos, una zona donde siempre han proliferado los 'laboratorios' de drogas de síntesis, aunque tengan luego mucha salida en España.

Supieron que su actividad criminal se remontaba a 2023 y se sospecha que realizaban un envío semanal. Los transportes por vía aérea son de mucha menos cantidad que cuando se trabaja con contenedores marítimos, donde se mueven toneladas de droga.

Los investigadores explicaron cómo utilizaban una máquina de tornero fresador, a veces manipulada para estos fines, para elaborar las pastillitas rosas de MDMA. También manipulaban el tusi, la cocaína y demás sustancias. Se les han encontrado varias armas de aire comprimido, tanto largas como cortas, que no estaban manipuladas. A su juicio, las tenían para intimidar ante posibles 'vuelcos' (robos) por parte de otros narcotraficantes. También se han incautado de bolomachetes, gafas de sol, éxtasis en roca, 11.000 pastillas, 11.000 euros...

Taller en Collado Mediano

La base de operaciones, a modo de 'guardería', la tenían en Collado Mediado. Pero el grueso de la banda residía entre Puente de Vallecas y El Cañaveral (Vicálvaro). Además, se han practicado nueve registros, todos en la Comunidad de Madrid, a excepción de uno en Peñíscola (Alicante). Fueron llevados a cabo el pasado 7 de octubre, previa autorización judicial.

Durante este año de investigación, se intervinieron dos paquetes más, con destino a Chile, con otros 5.000 comprimidos, y el de Australia, con 257 gramos de cocaína. También se han recuperado dos vehículos, una máquina entablada, diez amortiguadores modificados para esconder las sustancias, cuadernos con la contabilidad manuscrita, siete relojes y joyas.

A los 14 detenidos en la operación Pool se les acusa de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Cuatro de ellos han ingresado en prisión, informan las mismas fuentes. Sin embargo, la investigación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta que pueda haber nuevos arrestos. Para esto último es imprescindible el rastreo y análisis de los 18 teléfonos móviles incautados a los encartados. De ahí pueden salir más nombres y relaciones con este u otros grupos criminales.