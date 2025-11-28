Suscribete a
ABC Premium

Venezuela importa drogas de diseño desde Madrid a consecuencia del bloqueo económico

La Policía Nacional desarticula una banda que enviaba cocaína, MDMA y tusi en piscinas y bombones

Sanchinarro y Rejas: las guaridas de los grandes capos de la droga

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Parte del material incautado en la operación Pool
Parte del material incautado en la operación Pool ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La operación Pool, realizada durante más de un año y recién concluida, ha permitido constatar al Grupo II de Crimen Organizado de Madrid, de la Jefatura Superior de Policía, que Venezuela está pasando de ser un exportador de droga a importarla. Concretamente, de sustancias ... de síntesis, debido, explican fuentes de la investigación, al bloque económico en que se encuentra inmersa la dictadura bolivariana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app