Los vecinos 'quemados' de Yoli: «Ha metido fuego a su casa»

Yoli vive en sobre un colchón en el suelo de una de las zonas comunes, dado que su casa ha quedado carbonizada

La madrugada del pasado lunes, Bárbara, vecina del 2º A, se despertó por un fuerte olor a chamusquina. Pensó que podía ser un cortocircuito, pero, al salir al salón, la cantidad de humo presente le hizo darse cuenta de que se trataba de algo más serio. Asomó la cabeza por la ventana y quedó sorprendida por unas intensas llamas que sobresalían al exterior desde el domicilio de Yoli, su vecina de enfrente, de 53 años. Lo que podía parecer un accidente tan solo lo fue de puertas para afuera de este bloque, sito en la calle del Lago San Martín, en Puente de Vallecas. Porque dentro de él, los vecinos apuntan a que fue la propia Yoli quien provocó (lo que no implica intencionalidad) el fuego. Cinco personas tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

Los habitantes de este edificio hace años que viven un auténtico calvario por culpa de las reuniones que cada noche monta Yoli en su casa para drogarse con otras personas. Pero esta vez podría haberse colmado el vaso.

Están convencidos de que fue la autora del desastre. Sin embargo, ella defiende que fue el hijo de Bárbara quien lo propagó con una vela que lanzó por la ventana a su casa. De todos modos, Yoli también dijo a la Policía que la causa había sido una colilla que se le cayó sobre un mueble; y, más adelante, confesó a los vecinos que lo provocó para que le arreglaran la casa.

A los afectados no les importa ya tanto si se trató de un descuido o una estrategia, pero, dada la gravedad de los hechos, piden que se la expulse del edificio. Algo difícil de conseguir, porque la casa, heredada de su madre, está a su nombre.

Ahora, Yoli no acepta la propuesta de los servicios sociales de llevarla a un albergue mientras se determina cómo y cuándo va a recuperar su casa y vive sobre un colchón en el suelo de una de las zonas comunes. Lleva 38 años residiendo en este bloque de Vallecas, aunque, según los vecinos, los últimos 20 han sido los más complicados. Duerme de día y de noche siembra el caos. Cuenta Natalia, vecina de la comunidad, que al día siguiente del incendio ya trajo a gente a drogarse. De estos encuentros, la fuerte música es lo de menos, afirman. Pues, al alba, qué se encontrará la gente al salir por la puerta de sus casas es toda una aventura. A veces, cuentan los vecinos a ABC basándose en experiencias pasadas, pueden ser restos de sangre en el portal; otras, jeringuillas en su felpudo.

Así quedó el piso de Yoli tras el incendio belén díaz

«Este incendio no es más que una pincelada de lo que vivimos a diario. Pero hasta que no haya una muerte no nos harán caso», exclama Conchi, que vive en la finca, ahora repleta de humedades tras el fuego, de debajo de la abrasada. Asegura que Yoli es tremendamente violenta, y que, incluso, se enfrentó a una policía la madrugada del incendio.

También denuncia cómo a menudo les provoca con la esperanza de que le agredan, pues es una «persona vulnerable» a ojos de la ley y sabe que detrás una agresión puede haber una indemnización: «No está loca, es muy inteligente y por eso intenta que le hagamos daño», cuenta Conchi.

«Sinvivir»

Yoli se la tiene jurada a esta vecina del 1º B, pues es la presidenta de la comunidad y han tenido varias disputas. Conchi se ha visto obligada en los últimos años a aparcar su coche unas manzanas más lejos por miedo a que Yoli le tire una piedra o similar. Conversa largo y tendido con ABC porque su objetivo es que alguien competente conozca el «sinvivir» al que está sometida esta comunidad y acuda en su auxilio. Yoli ha estado varias veces en prisión. La última, el año pasado. Aquellos meses supusieron toda una tregua para los vecinos.

Su versión de los hechos, según relata a este periódico, es que estaba dormida cuando comenzó el fuego. Se había tomado «una fuerte medicación» y le costó despertarse. Al percatarse de las llamas, se puso un casco, se cubrió con una colcha mojada y agarró cubos de agua para intentar extinguirlas. Estas se habrían avivado, explican los residentes, por la cantidad ingente de enseres que guardaba esta vecina, paciente de síndrome de Diógenes.

Tan solo una habitación de la casa se libró de ser arrasada. De ella, Yoli salvó una de sus pertenencias más preciadas: un sobre lleno de fotografías con su amplia familia. Las enseña a ABC mientras se acuerda de su vida pasada, aquella que llevaba antes de aferrarse al terrible mundo de las drogas. Según los vecinos, su hermano interpuso una orden de alejamiento contra ella.