Los vecinos de Plaza Mayor se unen a la cruzada contra el ruido

Acostumbrados a vivir en medio de una vorágine de terrazas, turistas y músicos, los vecinos de la Plaza Mayor y aledaños se dieron cuenta en la quietud de la pandemia de los niveles de ruido a los que se habían acostumbrado. «Pensábamos que era ... lo normal, pero probamos el silencio y descubrimos que estaba muy bien. Fue un poco como la metáfora de la rana a la que van calentando poco a poco», explica Chema Sainz, residente de la zona desde hace más de una década y tesorero de la asociación vecinal. «Con el teletrabajo, además, a muchos se nos complica mantener reuniones con estos decibelios». En los últimos meses, confiesa, la contaminación acústica se ha convertido en la queja estrella de sus convecinos.

Una circunstancia, además, agravada cada otoño con el comienzo de la Champions League, una competición que esta temporada recibirá en la capital a los aficionados de Juventus, Eintracht de Frankfurt, Manchester City o Inter de Milán, cada una con sus respectivos grupos radicales. Y el lugar de reunión de estas hinchadas volverá a ser la Plaza Mayor, donde el consumo descontrolado de alcohol y los enfrentamientos con la Policía son una constante desde hace años (sin ir más lejos, el pasado martes ya hizo de las suyas la del Olympique de Marsella).

Así, tras varios años de protestas ante las administraciones y los hosteleros, en esta cruzada contra el ruido los residentes solo ven una alternativa: la vía judicial. «Nos estamos organizando, ya no son quejas individuales. A nadie le gusta, pero vemos que solo nos queda este recuso», lamenta Sainz.

Noticia Relacionada La rebelión vecinal por el ruido en el Bernabéu se traslada al Metropolitano Amina Ould El Atlético de Madrid ha colocado dos barreras para reducir el impacto acústico durante los espectáculos

Creen que sus quejas están, además, fundamentadas. Las últimas mediciones con sonómetros que han efectuado los técnicos municipales y han facilitado a los vecinos reflejan, según ellos, un «problema endémico». En total, entre enero y julio de 2025, se han recogido más de 4.000 datos en distintos puntos del barrio y en diferentes tramos horarios a lo largo de todo el día. El 93% de estos registros, protestan los residentes de este área que pertenece a una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), están por encima de los 50 dB. «En la Plaza de Santa Cruz, por ejemplo, el 100% de estas pruebas superan esta franja. El valor más bajo es de 52 dB, y corresponde a un registro nocturno. Esto no es saludable», apunta el portavoz de los Residentes de la Plaza Mayor de Madrid y Aledaños, que ha analizado todos los datos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal para dormir profundamente es no superar los 30 dB y durante el día no someterse a un ruido ambiente que exceda los 50 o 55 dB.

La media de datos registrados (incluyendo día y noche), estiman los cálculos vecinales, es de 60,27 dB, dándose el valor más alto (80 dB) en la calle Cuchilleros y el más bajo en la calle de Toledo 2 (40 dB). «De todas las mediciones realizadas por franjas horarias, hay 147 noches que han superado los 50 dB», denuncian. «Estos resultados catastróficos para nuestra salud pasan por alto los Objetivos de Calidad Acústica en la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro. Esta se queda obsoleta y necesitamos una mayor protección y vigilancia».

A la espera de poner en marcha el Plan Director Los vecinos de Plaza Mayor y aledaños también están esperando a que se implementen algunas de las medidas propuestas por el Plan Director, publicado en mayo de este año. Por ahora, señalan fuentes del área de Cultura, «la Dirección General de Patrimonio se encuentra en proceso de reuniones con todos los grupos a los que afecta este plan». Después, añaden, estudiarán las acciones que pueden llevarse a cabo. Para los residentes, señala Ricardo Bustos, presidente de la asociación de vecinos, es «urgente» actuar: «Lo que no se puede hacer, añaden, es no hacer nada, porque ahí hay grandes temas».

No obstante, desde el consistorio precisan que estas mediciones no son asimilables a los límites sonoros que establece la ordenanza contra el ruido (OPCAT), entre 45 y 55 dB para el ámbito residencial, que es la que se utiliza para sancionar. «Estos indicadores son valores medios horarios de ruido ambiental, que tienen en cuenta todas las fuentes del medio ambiente exterior, mientras que para sancionar se utilizan otro tipo de indicadores con un protocolo y condiciones específicas de medición», señalan desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que apuntan además que estos datos son parciales, pues forman parte de las revisiones periódicas que se hacen cada cinco años en ZPAE como la de Centro (la última en 2019), a la que pertenece la Plaza Mayor y que el consistorio evalúa con medias anuales. Por último, indican, deben procesarse a través de unas fórmulas matemáticas para poder asimilarse a los índices que fijan los Objetivos de Calidad Acústica (entre 55 y 65 dB para suelo residencial).

Megafonía

Gran parte de este ruido proviene de los amplificadores de los músicos, que aunque se prohibieron «se siguen utilizando», lamenta Sainz, que puntualiza que solo en los quince primeros días de septiembre han contabilizado 35 artistas que siguen recurriendo a ellos. «Si son multados se declaran insolventes y siguen actuando igual», denuncia el tesorero, que señala a «algunas terrazas que cierran más tarde de lo debido» como otro de sus quebraderos de cabeza.

La lucha de los vecinos del Bernabéu o los que conviven en las obras contra el ruido, admiten, les animan, aunque sus situaciones no son comparables. «Su problema está localizado, pero a nosotros se nos prohíbe descansar», señala Sainz. «Hay incomodidades que aceptamos por vivir en un lugar tan céntrico, como San Isidro, el mercadillo de Navidad... No nos oponemos ni a los turistas ni a la diversión, pero hay que hacerlo compatible con el descanso de los residentes».