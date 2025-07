Los vecinos de Calypo Fado tras una noche de horror por las llamas: «La gente venía agobiada porque su casa se había quemado»

Este jueves por la tarde, el cielo cambió de color sobre Navalcarnero. Un incendio declarado en la localidad toledana de Méntrida —a cuatro kilómetros del sur madrileño— avanzó con rapidez, y durante horas, la amenaza y el miedo recorrió las casas de sus habitantes.

Las llamas se extendieron rápidamente hacia el frente este hasta llegar a Calypo Fado, una pequeña urbanización en su gran mayoría toledana, pero con cuatro calles madrileñas. Allí, el miedo gritaba y azotaba las vidas sus lugareños. Medio centenar de personas tuvieron que dejar sus domicilios llenos de recuerdos, historias y vida sin saber si volverían.

Para hacer de este momento un cobijo, el Ayuntamiento de Navalcarnero habilitó su polideportivo para atender y servir ayuda a todas las personas que lo necesitarán. «Acogimos a 15 personas, 12 de ellas eran de Casarrubuelos del Monte (otro de los municipios toledanos afectados) y 3, de la zona madrileña de Calypo», explica a ABC José Luis Adell, alcalde del municipio sur madrileño.

Por otro lado, Don Ignacio, párroco de Navalcarnero, ofreció los salones parroquiales y los víveres de Cáritas por si eran necesarios para las familias evacuadas. Un gesto sencillo, pero profundamente humano.

Desde la farmacia local de Calypo Fado, atienden a ABC. «A las 18.30 horas del jueves, nos quedamos sin luz. Huimos corriendo ante la cercanía de las llamas», confirma una farmacéutica del establecimiento toledano. «A lo largo de esta mañana de viernes, algunas personas se han acercado agobiadas para contarme qué se había quemado su casa», finaliza la sanitaria.

Hoy, con las llamas ya controladas, no queda tanto el ruido del incendio como el eco de quienes actuaron. No hubo multitudes, pero sí personas comprometidas. No hubo aplausos, pero sí un trabajo silencioso que salvó zonas, casas y recuerdos.

Balance de daños materiales

En cuanto al balance de los daños materiales de la parte de la urbanización de Madrid, una casa se ha visto calcinada en su totalidad. El resto de daños en domicilios han sido jardines, pérgolas, fachadas o persianas. En cuanto al inmobiliario urbano, se han visto dañados kilómetros de cableado, farolas y calzadas.

«A Navalcarnero pueblo no le afecto el fuego, solo el humo. La gente no podía salir de sus casa, debían mantener las ventanas cerradas y tener preparada una mascarilla por si debían salir en casa de emergencia», explican desde fuentes del ayuntamiento a ABC. «Pese a esta situación, mostraron su apoyo y ayuda a los más afectados», terminan.

«Afortunadamente no hay que lamentar ninguna catástrofe por todo el trabajo por parte de los efectivos y la ayuda de todos los voluntarios», termina el alcalde de la localidad.

Una gran columnata de colaboración humana

En estas situaciones, cada minuto cuenta. Cada decisión puede revertir la situación. Es por ello que para sofocar las llamadas se contaron con: más de 40 medios y 148 personas, concretamente 13 medios aéreos, con ocho personas; diez medios terrestres, con 41 personas, 2 medios de dirección y coordinación, con cinco personas; y 12 personas más de personal interno.

Además, 23 voluntarios de Protección Civil de Navalcarnero se movilizaron con una ambulancia, una bomba forestal, tres vehículos de intervención rápida y un vehículo de transporte personal. Estuvieron a pie de fuego hasta la 1.00 horas de la madrugada. Seis de ellos pasaron la noche de guardia, atentos por si la emergencia volvía a despertar.

A su lado, 15 efectivos de Policía Local y una docena de trabajadores municipales mantuvieron la logística, la seguridad y la respuesta técnica durante toda la tarde y parte de la noche. También colaboraron empresas como OHL, que pusieron a disposición maquinaria para enfriar las zonas más sensibles.

El incendio, que comenzó sobre las 15.02 de la tarde del viernes, fue controlado y perimetrado a lo largo de la noche. A medio día de este viernes, los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han confirmado que manteniendo el nivel operativo dos del Plan INFOMA de prevención de incendios forestales, y que confían en poder rebajar el nivel de peligrosidad a partir de las 21.00 horas, cuando se prevé que se rebaje la intensidad del viento y se pueda dar por controlado por la noche.

«Se confirman las previsiones que teníamos de viento. Se está notando ya, a partir de las 14.00 o 15.00 horas empezará a subir. Y tenemos viento mantenido de 30 kilómetros (por hora), con rachas muy fuertes de 50, alineado del sureste, que es lo que tuvimos ayer. Con lo cual, hasta las 21.00 horas tenemos la mayor ventana de riesgo«, ha relatado el inspector jefe de guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Jaime Gaiteiro.

Además, ha incidido en que por el momento no se conocen las posibles causas del incendio, que se desató ayer por la tarde en la localidad toledana de Méntrida, pero que con el paso de las horas sobrepasó los límites de la Comunidad de Madrid, donde se encuentran ya la mayor parte de las 3.200 hectáreas calcinadas por las llamas.