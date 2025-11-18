Suscribete a
ABC Premium

Varapalo de la Audiencia de Madrid al PSOE por vulnerar el derecho de asociación de Leguina

La Justicia reprocha al Partido Socialista la dilación del proceso de expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha deriva a Madrid dos de cada tres abortos

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, en una foto de archivo
El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, en una foto de archivo ignacio gil
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Audiencia Provincial Civil de Madrid dictó el pasado 11 de noviembre de 2025 sentencia que estima el recurso de apelación interpuesto por Joaquín Leguina, y declara que el PSOE vulneró su derecho fundamental al ejercicio del derecho de Asociación.

Los hechos ... se remontan a mayo de 2021, fecha en el que se le incoa expediente disciplinario a Joaquín Leguina. Con fecha 23 de noviembre de 2022, con Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, se le suspende de militancia, y el PSOE eludió dictar una resolución que pusiese fin al procedimiento, situación que se ha prolongado por un plazo de más de tres años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app