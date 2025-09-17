El Usain Bolt del metro busca batir su propio récord de 12 horas pese a la L6: «Mi ruta es secreta. Me han querido ganar»

El Metro de Madrid volverá a encontrarse hoy con un pasajero muy peculiar. Adham Fisher viaja desde Leicester, en Reino Unido, una vez más, para tratar de batir su propio Record Guiness. En 2017, con una marca de 12 horas, 15 minutos y 45 segundos, este inglés consiguió coronarse como el hombre más rápido del mundo en recorrer todas las estaciones de todas las líneas que conforman el suburbano madrileño. Sin embargo, es consciente de que en esta ocasión tiene una complicación añadida.

«No creo que vaya a conseguirlo por los trabajos que se están haciendo en la Línea 6, pero las obras no van a impedir que lo intente», apunta Fisher a este periódico en referencia al corte del recorrido por los trabajos de automatización, que le imposibilitará superar la marca que consiguió en esta misma infraestructura, que cuenta con una longitud de más de 200 kilómetros. Sin embargo, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad visitará todas las estaciones y hará el trayecto en el servicio especial sustitutorio de esta línea cortada entre Moncloa y Legazpi: «Estoy de vuelta para ver si aún puedo llegar a todas, aunque sea con el servicio especial, es una forma de ponerlo a prueba».

Con una mochila, libreta y boli en mano, y un reloj, llegará hoy «muy temprano» al Metro. No quiere dar detalles ni de dónde empezará el recorrido –un mapa estratégico que ha diseñado él mismo– ni cuál es el itinerario que seguirá para pasar unos segundos en todas las estaciones de la ciudad y conseguir para ahorrar tiempo, pero sí asegura que este reto acabará muy tarde. «Es una actividad muy competitiva, prefiero mantenerlo todo en secreto. Años después de que yo lo consiguiera aquí, tres estudiantes intentaron superarme. Entiendo que no lo consiguieron, no me suena que la presidenta de la Comunidad les recibiera como hizo conmigo», relata.

Una vez en el subsuelo, Fisher se transforma, saca el papel para apuntar, se mira la muñeca y cruza los dedos esperando que el tren arranque cuanto antes entre paradas para conseguir ganar segundos. Pasará más de medio día en vagones, andenes y pasillos del Metro de Madrid, pero no tendrá tiempo para leer, ni para escuchar música, ni para llevar a cabo ninguna otra actividad más. Deberá poner toda su concentración en apuntar cada estación por la que pasa, la hora de llegada y la hora de salida.

A lo largo de los últimos 21 años, este británico ha trabajado para financiarse los viajes que le han permitido recorrer las distintas estructuras suburbanas a lo largo y ancho del planeta. Ha pasado por más de una veintena, desde el de Nueva York hasta el de Berlín, pasando por París, Barcelona o Valencia entre muchos otros. Antes del de Madrid, logró el World Record Guiness en el de París y en el de Nueva York.

Para cada uno de ellos necesita diseñar una estrategia distinta, pero insiste en que sus favoritos son los más complicados de realizar. Al fin y al cabo, su principal motivación, teniendo en cuenta todo el gasto tanto monetario como de tiempo que supone, está en hacer algo que nunca nadie había hecho antes. «El de Madrid me gusta, no solo porque es denso, sino porque cuenta con USB que me permiten cargar los dispositivos todo el tiempo que estoy fuera», afirma.

La ciudad en la que creció y que sigue siendo su hogar nunca ha tenido una red amplia de transporte, asegura Adham Fisher. Por eso, tras descubrir esta «novedad» los días que viajaba a Londres, se despertó en Fisher las ganas de ser la persona que más rápido recorría todas las estaciones.

Hoy, este británico tratará de superarse a sí mismo en una semana que homenajea a la movilidad sostenible y los madrileños podrán, si los astros se alinean, coincidir con esta estrella del transporte público.