Últimas noches en el Café Central: «El cierre es un golpe bajo»

El local de la plaza del Ángel tiene unas semanas más de vida. Templo del jazz, «casa de todos los músicos», la falta de acuerdo en el alquiler clausurará el lugar donde, durante cuatro décadas, se han vivido veladas memorables

El Café Central consigue posponer su cierre al menos hasta principios de 2026

Manuel Machado y Bobby Martínez, en pleno concierto en el Central, el 7 de octubre pasado GUILLERMO NAVARRO
Isabel Gutiérrez Rico

Leo Sidran (Madison, Wisconsin, 1976) cursaba Historia y Estudios Liberales Integrados cuando, una mañana de 1997, se plantó en la plaza del Ángel, frente a la fachada del Café Central, con una guía turística en la mano; «Recomendaba un club de jazz fundado en ... 1982». Entonces tenía 21 años y había llegado a Madrid procedente de Sevilla, donde asistía a un curso complementario a su carrera universitaria en EE.UU. Leo, a quien le fascina España, es hijo del pianista, vocalista y productor de jazz Ben Sidran (Chicago, 1943). Hoy, este ganador de un Grammy Latino recuerda para ABC, desde su casa de Brooklyn, cómo le fue aquella primera vez en el Central: «Me encantó en cuanto crucé la puerta. Es interesante, porque no es un lugar que favorezca la acústica. Los espejos, el techo alto, la cercanía del público… Tiene tantas cosas en su contra, que, al final, funciona todo. Aquel día estuve doce horas en la barra. Antes ya había acompañado a mi padre por varias capitales europeas –multiinstrumentista, se había iniciado con la batería y la composición–, pero aquello era aún mejor. Hubo un momento en que salí a la plaza del Ángel para llamarle y decirle que había un club en Madrid en el que teníamos que tocar. Desde finales de los 90, calculo que habré subido unas trescientas veces a su escenario». La más reciente, por cierto, fue a finales del pasado septiembre, convencido de que sería la última.

