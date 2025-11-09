Últimas noches en el Café Central: «El cierre es un golpe bajo»

Leo Sidran (Madison, Wisconsin, 1976) cursaba Historia y Estudios Liberales Integrados cuando, una mañana de 1997, se plantó en la plaza del Ángel, frente a la fachada del Café Central, con una guía turística en la mano; «Recomendaba un club de jazz fundado en ... 1982». Entonces tenía 21 años y había llegado a Madrid procedente de Sevilla, donde asistía a un curso complementario a su carrera universitaria en EE.UU. Leo, a quien le fascina España, es hijo del pianista, vocalista y productor de jazz Ben Sidran (Chicago, 1943). Hoy, este ganador de un Grammy Latino recuerda para ABC, desde su casa de Brooklyn, cómo le fue aquella primera vez en el Central: «Me encantó en cuanto crucé la puerta. Es interesante, porque no es un lugar que favorezca la acústica. Los espejos, el techo alto, la cercanía del público… Tiene tantas cosas en su contra, que, al final, funciona todo. Aquel día estuve doce horas en la barra. Antes ya había acompañado a mi padre por varias capitales europeas –multiinstrumentista, se había iniciado con la batería y la composición–, pero aquello era aún mejor. Hubo un momento en que salí a la plaza del Ángel para llamarle y decirle que había un club en Madrid en el que teníamos que tocar. Desde finales de los 90, calculo que habré subido unas trescientas veces a su escenario». La más reciente, por cierto, fue a finales del pasado septiembre, convencido de que sería la última.

Los responsables del Café Central habían anunciado en junio el cierre definitivo para el 12 de octubre, tras más de cuatro décadas abierto a diario, salvo en Nochebuena y pandemia. La falta de acuerdo en la renovación del contrato de alquiler con los propietarios del inmueble iba a clausurar uno de los templos madrileños de la música en vivo, desde cuyo minúsculo escenario artistas mayúsculos han protagonizado noches memorables: Tete Montolió, Wynton Marsalis, Chano Domínguez, Paquito D'Rivera, Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Perico Sambeat, Javier Colina, Benny Golson, Ron Carter, Javier Krahe, María del Mar Bonet, Silvia Pérez Cruz... «Este 'último' concierto fue intenso y emotivo –prosigue Leo Sidran–. Yo ya me había despedido de otros clubes de Nueva York y de Madison, mi ciudad natal, pero en Madrid he tenido aún más sensación de pérdida».

Días más tarde , Javier González, histórico programador del Café Central y uno de sus personajes emblemáticos, junto a Juantxu Bohigues, anunciaba en un comunicado «un pequeño milagro temporal», gracias a una prórroga hasta principios de 2026: «Lo que en su momento fue una despedida a corto plazo es ahora un adiós pospuesto», escribió.

¿Cierre agónico o esperanza en tiempo de descuento? Leo Sidran reflexiona: «El Café Central ha estado a punto de desaparecer varias veces y esta prórroga a mí me ilusiona. Tengo muy presente lo que hace un par de años me dijo el dueño del Smalls Jazz Club, en un sótano del Greenwich Village de Nueva York: la escena musical siempre estará viva, lo que faltan son lugares para que esa escena ocupe su espacio en Madrid, Nueva York, Chicago, París...«.

El trompetista Manuel Machado (Santa Clara, Cuba, 1962), residente en España desde 1992, acaba de aterrizar de un vuelo procedente de la India y se mete de lleno en la prueba de sonido que precede a la doble sesión de 'Cuba en clave', junto al saxofonista Bobby Martínez (Filadelfia, 1961), Sergio Fernández (piano) y Ramón González, el León (batería y percusión). Machado se toma un respiro y proclama: «Digo alto y claro que esta es la casa de los músicos. He tocado aquí infinidad de veces, con muchísimos compañeros de géneros diferentes. El Central es un hogar y la noticia de su cierre me cayó fatal, como una bomba». Bobby Martínez, a su lado, menciona otros célebres y solariegos clubes: «El Central es a Madrid lo que el Blue Note es a Nueva York o el Ronnie Scott a Londres».

Ambos se prestan a hacer un nostálgico ejercicio de memoria: «¿Cuándo debutamos aquí? ¡Coño, fue hace tantísimo! A principios de los años 90, seguro. Creo que yo acompañé al canario... ¡Caco Senante!». recuerda el trompetista. «Yo me estrené con Joshua (Edelman). Enseguida hicimos contactos, amigos, una lista enorme. Cada uno tomó su rumbo, pero formamos una comunidad», añade Bobby.

Machado vuelve a tomar la palabra: «Los músicos no pedimos tanto. Sí pedimos el reconocimiento a lo que hacemos. En una ciudad como Madrid debería haber varios sitios como el Café Central, máximo exponente de la cultura. Boggi, Clamores, Galileo... Algunos locales se renovaron y pasaron de club de jazz a club de mitad y mitad. Aquí hay músicos fenomenales; muchos son alumnos nuestros y a veces nos acompañan en el escenario. Mira ese señor que está detrás de la barra tirando cañas. Es César Feliú, un saxofonista de altísimo nivel. Jóvenes que empiezan en la música con el pie derecho. No comiendo basura por ahí. A todos ellos les llamamos 'los sobrinos'».

Uno de esos 'sobrinos es Jaime Santamarina, trompetista treintañero de Pozuelo de Alarcón y empleado en el Central desde hace poco más de un año. La noche de 'Cuba en clave' distribuye al público en mesas, tresillos y taburetes repartidos por toda la sala. Saluda a los habituales, 'canta' el menú a quienes llegan hambrientos –«pinchos y unas lentejas riquísimas»– y procura que todo esté a punto para la vibrante trompeta de Machado y su 'troupe'.

Para Jaime, que empezó las carreras de Derecho y Diseño, un concierto de Federico Lechner y Sheila Blanco, hace un lustro, fue una epifanía: «Venir aquí y conectar con el jazz, fue como una explosión de frescura». Aclara que la treintena de trabajadores del Café Central «somos polivalentes, valemos un poquillo para todo»: «Algunos de mis compañeros también son músicos y de vez en cuanto, si la banda te invita y los encargados lo permiten, hacemos una 'jam session'. Es una pena pensar en la desaparición de este lugar, igual que otros comercios del centro. La transformación de la ciudad parece inevitable, así que vivimos al día sin darle vueltas a lo que está por venir».

De Burgos a Madrid, pasando por San Sebastián, Ámsterdam y Nueva York. Este ha sido el periplo la cantante Lara Vizuete (Miranda de Ebro, 1992), quien en 2017 encontró en el Central el escenario más deseado, porque, «a diferencia de los grandes festivales de jazz, aquí no hay distancia con el público ni focos brillantes que te impidan ver más allá. El sonido está desnudo de artificios, lo que puede resaltar el virtuosismo o ponerte en evidencia».

El hombre del piano

La vocalista y compositora explica que «cuando llegué a Madrid, siempre venía a este lugar tan romántico con mis maquetas, siempre atenta de hablar con los programadores por si me daban una oportunidad. Y por fin llegó: canté acompañada por Mariano Díaz, mi maestro, al piano». Desde entonces, cada año regresa a un escenario al que se le acaba el tiempo. «Esto es un golpe bajo a una ciudad tan acogedora para músicos de toda condición», añade.

Cuando se marcó el 12 de octubre de 2025 como la del cierre del Café Central, los programadores reservaron la fecha a un emblema del Café Central, por veteranía y maestría: el pianista, compositor y productor Joshua Edelman (Nueva York, 1954). A la postre y tras la noticia de la prórroga, Edelman tocó con ligereza, como si le hubieran quitado un peso de encima. Más allá de su condición de músico sobresaliente, ejemplifica la historia de amor con esta ciudad de tantos artistas internacionales: «Madrid es el lugar donde se cruzan muchos caminos. Europa, América Latina, África... Y es triste que no se proteja este lugar, que jamás recibió subvenciones ni ayudas públicas pese a generar interés, ser un imán para los turistas y prestigiar la ciudad».

También Edelman, como Sidran o Machado, encontró su hogar en Madrid. «La historia del Central es historia de Madrid. Una historia increíble. ¿Qué me arraigó a estas calles? Siento que la ciudad me aportó muchísimo, intensidad, arte, ambiente internacional.... Al principio otros colegas y yo pasábamos los meses viajando de Nueva York a Madrid, y viceversa... Todo era intenso, todo era bonito». Y se pregunta con melancolía: «¿Qué puedo decir? Que no se acabe la música, que no pare el jazz, que no muera el Café Central».