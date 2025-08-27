El túnel de Sol reabre con más capacidad para las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid

El túnel de Sol volverá a estar operativo a partir de este jueves, 28 de agosto, tras más de un mes cerrado por obras de mejora en la red de Cercanías Madrid. La reapertura llega dos días antes de lo previsto, lo que permitirá que las líneas C-3 y C-4 recuperen la circulación habitual entre Chamartín y Atocha, y que la estación de Sol vuelva a estar disponible para los usuarios.

Los trabajos forman parte del Plan de Cercanías Madrid, con una inversión global de 1.700 millones de euros desde 2018, y en concreto han supuesto 54 millones de euros destinados a mejorar la infraestructura del túnel de Sol y su conexión con Atocha Cercanías.

La actuación permitirá aumentar en un 33 por ciento la capacidad del túnel de Sol gracias a la incorporación de una vía adicional, lo que beneficiará de forma directa a los viajeros de las líneas C-3 y C-4. Además, se calcula que la fiabilidad del servicio mejore en un 50 por ciento, reduciendo las esperas ocasionales de trenes a la entrada de Atocha y facilitando la gestión de incidencias. También se ha ampliado el andén 5 de Atocha, que da servicio a las vías 9 y 10, con el objetivo de absorber un mayor volumen de pasajeros de la línea C-5.

Noticia Relacionada Una avería en Nuevos Ministerios provoca retrasos en las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid E. G. La incidencia se ha producido a las 7.40 horas y ha afectado a la señal que reciben los trenes

Las obras comenzaron el pasado 2 de julio, con un corte parcial en la línea C-5 entre Embajadores y Villaverde Alto, que se prolongó hasta el 31 de julio. Posteriormente, el 19 de julio se produjo el corte del túnel de Sol entre Chamartín y Atocha, que concluye ahora con la reapertura anticipada. Durante este tiempo, se habilitaron medidas alternativas para los viajeros, como la utilización de trenes de reserva en Villaverde Alto, refuerzos en la línea C-4 y la posibilidad de realizar transbordos a través de las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que utilizan el túnel de Recoletos.

Estas actuaciones, que se prolongarán hasta 2026, responden a la necesidad de modernizar la infraestructura ferroviaria de Cercanías en el núcleo de Madrid. La nueva configuración de vías, un esquema 4+4+2 en la cabecera norte, permitirá una distribución más eficiente: las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

El retraso en el inicio de estas obras, inicialmente previsto para enero, estuvo motivado por la coincidencia con el soterramiento de la autovía A-5 y el refuerzo de la línea C-5. Por ello, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes, se decidió posponerlas al verano, cuando la demanda de viajeros es menor.