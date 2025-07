El triunfo de Ana Belén, hija de la tempestad

No cantó ‘Planeta agua’, ni falta que hizo, porque el concierto de este jueves de Ana Belén en Noches del Botánico estuvo pasado por la tempestad, una tormenta que aquellos que odiamos el verano habríamos venerado en cualquier otra fecha. Pero la Emperatriz de ... Lavapiés, a tenor de la voz que derrochó en las casi dos horas de espectáculo (21 temas en vez de los 24 previstos, pero eso lo explicaremos luego), parece que ni se enteró.

Hace décadas fue hija del aire sobre las tablas y ahora, que jugaba en casa, demostró serlo de la tempestad. Una media hora antes del inicio del recital, agendado para las diez de la noche, una tremenda granizada jarreó de tal manera, que los 2.500 asistentes (lleno absoluto desde poco después de ponerse a la venta las localidades) se temían la suspensión. El público que llegaba al Jardín Botánico de la Complutense se escondía de los pedruscos helados como podía, entre ellos y bajo un tenderete de ropa, la comadre de la anfitriona, Rosa León, que no se pierde una de Víctor y Ana, juntos o por separado.

La organización repartió chubasqueros de plástico, que poco ayudaron, aunque sí que sirvieron para levantar el ánimo a los presentes, que fueron poblando las sillas como una convención de Teletubbies. Todo muy multicolor en una jornada tan gris. Mientras, los ‘pipas’ iban pasando la mopa al escenario y comprobando que la sección musical no hubiese sufrido los estragos del aguacero. Víctor Manuel, el novio de la protagonista, asistió al concierto con su nieta Olivia, adolescente, debajo de la pérgola del control de sonido. El próximo 12 de agosto, hará 54 años que el matrimonio se conoció en la recepción del hotel Atlántico de La Coruña, con Julio Iglesias como testigo de la ocasión, y ahí siguen. Se les agredece. Si sobrevivieron, incluso con exilio, a la dictadura de Franco, deben hacerlo a la del reguetón, esa maldición que debería condenar al garrote vil.

Con 14 minutos de retraso, el escenario se encendió y una introducción instrumental dio paso inmediato al primer tema, ‘Sólo le pido a Dios’. La canción del argentino León Gieco es en su boca la plegaria de una agnóstica y una declaración de intenciones: iba a ser una noche de mucha reivindicación, aparte de demostrar que esta chavala de 74 años con voz felina, un mito al que hay que ir a ver en directo aunque sea una vez en la vida (yo llevo una quincena), tiene las cuerdas vocales intactas y muchas más tablas que cuando comenzó a cantar en 1961, cuando aún era Mari Pili Cuesta, la hija de la portera del número 11 de la calle del Oso y del experto en salsas de las cocinas del hotel Palace.

Artista total, saludó la valentía del público por permanecer en su sitio pese a la lluvia, en esos momentos intermitente: “Gracias por haber aguantado. Os daría un beso en la boca a todos y todas, incluso con lengua”. Y siguió con la bellísima ‘Yo también nací en el 53’, himno generacional. Advirtió de que tenía buenas y malas noticias: habría muchas canciones de su repertorio habitual; pero “también algunas nuevas que tengo que cantar”. La primera de ellas fue ‘Que no hablen en mi nombre’, donde demostró un virtuosismo por su “oído de tísica”. Bellísimos arreglos para una composición que ya huele a clásico para futuros repertorios de la cántabra Vicky Gastelos, a la que precedió la lectura de la última alerta de género de la ONU, dedicada a las mujeres que sufren la guerra en Palestina. Es lo mejor de su último y recientísimo trabajo ‘Vengo con los ojos nuevos’, un título un pelín bizarro, que así se dice ahora, del que cayeron cuatro más: ‘Cinecittá’, una bossa sobre el glamour del cine de los años 60; la rumba latina ‘Mala para los huesos esta humedad’; ‘Bachátame’, firmada por el actor Jorge Usón, y la que da nombre al disco.

Ana Belén se mostró actriz en las interpretaciones, no podía ser de otra manera, y brilló en la siempre necesaria ‘Desde mi libertad’. Recordó a Francesco de Gregori con su versión en castellano de ‘Rayo de sol’, boa de plumas lila a los hombros; siempre ha hecho gala de su predilección por la música italiana y brasileña, como también demostró en el tema final de la noche, ‘Balancê’, contado a medias en español y portugués. Seis músicos, comandados por David San José al piano (nieto de la tempestad) que funcionan con una precisión absoluta hasta en la juguetona ‘La salida no es por ahí’ (o ‘Why Not?’), con musica del pope dominicano del jazz latino, Michel Camilo, y del incomparable Víctor Manuel, que tan pronto te borda una rumba como un chotis, un bolero y un rock progresivo en los 70.

Y ya que hablamos de aquella década luminosa y ecléctica en lo musical, sigue sin entenderse que Ana, una vez más, se olvide a la hora de montar sus espectáculos de algunas de aquellas canciones de ‘Tierra’ (1973), su primer álbum largo en solitario; ‘Calle del Oso’ (1975); y, por supuesto, deje arrumbada la magnífica ‘De paso’ (1977), previa incluso a la que grabó Aute al año siguiente. Hasta ‘La muralla’, de aquel trabajo tan hermoso y genuino con poemas de Nicolás Guillén (1976), la tiene jubilada. Prefiere darse al jazz en ‘Cómo pudiste hacerme esto a mí’, de Alaska y Dinarama, o al semi-soul ‘Si me nombras’, de Juan Mari Montes, que a unos temas que nos tiene castigados a sus seguidores.

La artista madrileña, este jueves, en el recital

Mediado el recital y conociendo el repertorio cerrado que lleva en la gira actual, el cronista supo que había recortado sobre lo previsto. Debían haber sonado ya ‘Vida’ y ‘A la sombra de un león’, pero la norma estricta del festival de no superar la medianoche y la amenaza, literal, de “cortar la luz”, hizo que no las cantara; especialmente doloroso fue el borrado de esta segunda, obra maestra de Sabina y del añorado Bardagí, dedicada precisamente a Madrid, la ciudad que pisaba. “Mi pueblo”, la llamó. Peor aún fue que eliminara el que estaba previsto como primer bis, “España, camisa blanca de mi esperanza”, probablemente la mejor pieza de toda su discografía, que no es precisamente corta.

Insistió al final con que los echaban de allí y concedió dos bises, y amén: ‘La puerta de Alcalá’, sin Víctor, y ‘Balance’. Antes, la traca de clásicos imprescindibles: ‘Peces de ciudad’, ‘Lía’, ‘El hombre del piano’, ‘Derroche’ y hasta un recuperado y más electrónico ‘Agapimú’, dando una segunda vida a este tema griego adaptado en 1979 por Luis Gómez Escolar y que en la pandemia revivió con la colaboración que hizo con Ojete Calor. El concierto (“Ha hecho una noche de cojones, me hubiese gustado haber dado algo más”, reconoció al despedirse) se lo dedicó a una amiga suya, Clara, fallecida apenas once días antes y que tenía planeado asistir en su silla de ruedas y primera fila.

Noche pletórica, con truenos, relámpagos y lluvia, pero con la calidad de una artista muy trabajadora y de las que ya prácticamente solo queda ella. Y que sea por muchísimos años más. El 23 de diciembre, repetirá en Madrid, en el Movistar Arena. No se la pierdan.

Repertorio de Ana Belén en Madrid, 3 de julio de 2025

1. Solo le pido a Dios

2. Yo también nací en el 53

3. Que no hablen en mi nombre

4. Yo vengo a ofrecer mi corazón

5. Si me nombras

6. Desde mi libertad

7. Cinecittá

8. Rayo de sol

9. Mala para los huesos esta humedad

10. Cómo pudiste hacerme esto a mí

11. La salida no es por ahí

12. Contamíname

13. Vengo con los ojos nuevos

14. Lía

15. Peces de ciudad

16. El hombre del piano

17. Bachátame

18. Derroche

19. Agapimú

Bises

20. La Puerta de Alcalá

21. Balancê

Temas previstos no interpretados por el retraso a causa de la lluvia:

-Vida

-A la sombra de un león

-España, camisa blanca de mi esperanza