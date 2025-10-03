Tres trabajadores de la Complutense heridos tras la irrupción de manifestantes en apoyo a la Flotilla de Gaza en Filología y Filosofía

Tres miembros del personal técnico de gestión, administración y servicios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) resultaron heridos leves ayer cuando un grupo de manifestantes pro Palestina y en defensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) irrumpió en el edificio principal de las facultades de Filología y Filosofía para acampar en su interior. Estos protestantes permanecieron en el interior del mismo hasta las 7 de la mañana de este viernes.

Los hechos se produjeron en estas instalaciones universitarias en torno a las 20.00 horas, cuando cerca de un centenar de estudiantes accedió y permaneció ahí toda la noche, sin previo aviso ni autorización. Durante la enterada, se produjo una alta concentración de personas en el acceso al edificio, lo que ocasionó que tres trabajadores de la UCM resultaran heridos leves y fueran atendidos por Samur-Protección Civil.

Los sanitarios se desplazaron hasta el lugar tras ser alertados por crisis de ansiedad de las víctimas, que también presentaban contusiones menores. Fueron dados de alta en el mismo lugar, informan desde Samur-PC.

En torno a 70 estudiantes pasaron la noche en el interior de este edificio como símbolo de protesta contra Israel y en defensa de la Flotilla de Gaza, después de que denunciaran en la madrugada de este jueves las «interceptaciones israelíes ilegales» de los barcos que componían la expedición que tenía como destino Gaza.

Sin embargo, la Complutense no fue el único punto de la ciudad que albergó estas protestas. Miles de personas, 10.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, salieron a las calles de la capital este jueves para exigir la «inmediata liberación» de estos tripulantes.

Estos manifestantes portaban numerosas banderas de Palestina y carteles en apoyo al pueblo palestino, y han pedido varias veces «que la flotilla no se toque», «que si tocan la flotilla nos tocan a nosotros», llamando al «boicot» y reclamando «sanciones a Israel», así como el fin del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.