Tres detenidos con 12 catalizadores robados tras chocar con la Guardia Civil en Collado Villalba

Un agente de la Guardia Civil junto a uno de los detenidos

La Guardia Civil ha detenido en Collado Villalba a tres hombres acusados de robar catalizadores de vehículos, después de protagonizar una persecución a gran velocidad por las calles del municipio.

La actuación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, cuando varios testigos alertaron de que unos individuos introducían un objeto sospechoso en el maletero de un coche en la avenida Juan Carlos I. Al llegar una patrulla, los sospechosos emprendieron la huida en el vehículo, realizando maniobras temerarias que incluyeron embestir al coche oficial de la Guardia Civil.

El vehículo terminó inmovilizado, momento en el que los tres ocupantes intentaron escapar a pie, siendo finalmente interceptados por los agentes. En el registro se hallaron 12 catalizadores de los que no pudieron acreditar su procedencia, relacionados con varias denuncias recientes por robos similares en la localidad. Los detenidos, con antecedentes por hechos similares, han sido puestos a disposición judicial y se les imputan delitos de hurto, conducción temeraria y atentado contra agente de la autoridad.

Los ladrones dedicados a este tipo de golpes buscan en los catalizadores la obtención por la vía rápida de metales preciosos como el platino, el paladio y el rodio, impregnados en un panel de cerámica para evitar que los gases más contaminantes entren en contacto con la atmósfera. En función de la marca, les hacen alcanzar hasta los 300 euros en las chatarrerías. De media, los catalizadores de coches suelen tener unos dos gramos de paladio y al menos cinco de platino. Es la cantidad de rodio la que marca la diferencia.

La Policía Nacional aconseja, siempre que no sea posible aparcar el coche en un garaje, estacionar en zonas iluminadas y transitadas. Es recomendable también marcar el catalizador con el número de matrícula del vehículo, con el número VIN (identificador) o con una pintura especial, dificultando así su venta en chatarrerías 'fantasma' (negocios clandestinos que no cuentan con licencia para ejercer tal actividad ni declaran lo 'facturado' en Hacienda).

Estas señales facilitan la labor a los investigadores para su localización en caso de ser denunciada una sustracción. Y para evitar el saqueo de las piezas, nada mejor que instalar en un taller una plancha inferior protectora, lo que obstaculiza e incluso disuade el rápido 'trabajo' de estos particulares amigos de lo ajeno.