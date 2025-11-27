Tren de la Navidad en Madrid: fechas, horario, recorrido y actividades de los viajes mágicos de Metro Madrid por estas fechas

Con la decoración navideña ya encendida en las principales ciudades de la región, en el que es uno de los actos más importantes y simbólicos, la Comunidad de Madrid ya está inmersa en la campaña de Navidad y, aunque falta casi un ... mes para que empiecen los días importantes, ya hay un sinfín de planes temáticos para vivir de manera mágica esta época.

Uno de ellos es el Tren Mágico de la Navidad, que ofrece paseos únicos envueltos de fiesta e ilusión y en los que pasajeros comparten vagón con elfos, Papá Noel y otros personajes de estas fechas. Los organizadores prevén conciertos, actuaciones de góspel y otro tipo de espectáculos gratuitos para amenizar los viajes, sobre todo pensando en los más pequeños.

La propuesta de este año, con algunas novedades, ya está en marcha y contó con un estreno que sorprendió a muchos porque contó con la actuación sorpresa de David Bisbal, que acompañó a los viajeros del primer recorrido del convoy temático cantando villancicos. Fue un padrino de lujo para uno de los imperdibles de la navidad madrileña.

Horarios

A partir de ahora, el Tren de Navidad estará funcionando en la Línea 3 del Metro hasta el próximo 6 de enero: a partir de ahora y hasta el 24 de diciembre Papá Noel y sus elfos estarán en el viaje, y a partir del 26 de diciembre y hasta fin de fiestas serán los pajes de los Reyes Magos los que se colarán en los vagones decorados

El espíritu de la Navidad allí se notará por dentro y por fuera, con luces y vinilos pero también lazos, cascanueces y bolas de Navidad, además de estos personajes tan entrañables. En cuanto a horarios, el Tren Mágico funcionará los viernes de 17 a 20 horas y los sábados, domingos y festivos de 11 a 13 y de 17 a 20 horas. Lo mejor, con todo, es consultar previamente y antes de ir, el planning del Tren Mágico de ese día.

Viajeros del Tren Mágico Papá Noel y sus elfos: Viernes y fines de semana hasta el 4 de enero y también 22, 23 y 24 de diciembre

Pajes de los Reyes Magos: del 26 de diciembre al 5 de enero

Desde el Ayuntamiento de Madrid explicaron recientemente que Metro de Madrid irá informando diariamente a través de sus perfiles en redes sociales, del recorrido y horario aproximado de cada día. En todo caso, habrá actividades pensadas sobre todo para los más pequeños.

Se sabe, además, que en la estación de El Casar niños de 32 colegios podrán asistir a un espectáculo infantil y participar en un trayecto temático entre dicha estación y Almendrales acompañados por personajes navideños. Por otro lado, en Ópera, la Asociación de Belenistas de Madrid preparará un belén que se expondrá durante las fiestas en el Museo de Los Caños del Peral.

Además, los viajeros que sean amantes de la música podrán disfrutar también, y de manera gratuita, de un Coro Góspel los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central.