La torera y rejoneadora que asombró al Madrid de los años 40

Encantó a los madrileños, que la conocían como la «diosa rubia del toreo»

Tres mujeres en el ruedo: un histórico paseíllo

Conchita Cintrón, rejoneando en Madrid
Sara Medialdea

Madrid

Hace sólo unas semanas, ABC llevaba a portada la gesta de tres toreras que hicieron «un paseíllo para la historia», como rezaba el titular, en la plaza de Salamanca: Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado. Pero hubo hace ya muchos años una figura femenina ... del toreo a la que se rindió la plaza de Madrid, la Monumental de Las Ventas. Se llamaba Conchita Cintrón, era chilena criada en Perú, la llamaban 'la diosa de oro del toreo' y se ganó el corazón de los aficionados por su arte y su gracia. Esta mujer excepcional era, sin duda, artista hasta la médula: sólo así se entiende que, una vez dejados atrás los ruedos, escribiera libros y se convirtiera en pintora.

