Topuria dará charlas en institutos y centros de menores infractores de la Comunidad de Madrid

Ilia Topuria, que sufrió el 'bullying' en sus propias carnes, va a ser el embajador de Madrid en la lucha contra el acoso escolar y el consumo de drogas. Así lo recoge el protocolo de colaboración que ayer firmó en un instituto de Leganés ... con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El campeón mundial de la UFC va a participar en campañas promocionales contra estas lacras, y va a dar charlas motivacionales en centros escolares madrileños, y en los centros para menores infractores.

Los alumnos del Instituto de Secundaria Antonio Fraguas 'Forges' recibieron con entusiasmo al campeón de las artes marciales mixtas, acompañado de la presidenta regional. Topuria es conocido y reconocido por estos jóvenes, que bebían sus palabras aunque él asegurara estar pasándolo peor «dando un discurso que en un combate». Y lo primero que les llegó fue su confesión: «Yo también he sufrido 'bullying'».

Topuria recordó que sus orígenes fueron en «una familia humilde en un barrio humilde», donde había dos salidas: la fácil de las drogas, o la del esfuerzo, que es la que tomó y la que ha decidido su futuro actual. «Las drogas son la tentación que te muestra lo mejor de su cara pero luego deja de funcionar, y ya no hay vuelta atrás». Su consejo ayer fue contar las cosas y «enfrentar el miedo; lo importante es no callarse».

Noticia Relacionada La 'tabla periódica' de los emojis que utilizan los adolescentes: descifra los mensajes que quieren ocultar Alexia Columba Jerez Detrás de estos símbolos hay un mundo de ideas perturbadores sobre la violencia, las drogas, el extremismo o las autolesiones que «todo padre debería conocer»

La presidenta Díaz Ayuso alabó la figura del luchador porque «Ilia inspira, es una luz para todos, porque los jóvenes detectan a la gente auténtica, y quieren que les hablen desde la verdad: les gusta la gente imperfecta, que tienen problemas y que pueden ser un ejemplo, cuando demuestran que con su trabajo y su fuerza han conseguido el éxito».

La política pidió a los estudiantes alejarse de «los mensajes tremendistas de juventud sin futuro, de que no hay que esforzarse, que todo va mal» porque Topuria «demuestra que con tesón y con lucha se puede acceder a todo».

La presidenta y el campeón mundial de la UFC firmaron ayer un protocolo de colaboración para combatir estas amenazas. Topuria será el embajador de Madrid en estas materias, y participará en campañas contra el acoso escolar y el consumo de drogas. Además, realizará charlas motivacionales en centros escolares e institutos, y también en centros de la red de atención a menores infractores. «Queremos dar las gracias –dijo Ayuso– a Ilia Topuria por convertirse en el alma de este proyecto y ayudar a todos aquellos que están en situaciones muy complicadas».

Compartir experiencias

En las charlas que se impartirán en colegios y en institutos públicos, el campeón compartirá sus experiencias personales de superación, disciplina y vida saludable. Además, también está previsto que visite centros gestionados por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y jóvenes en grave riesgo de exclusión social.

Además, el deportista español de origen georgiano participará en campañas informativas del Gobierno autonómico en medios de comunicación y redes sociales, así como contenidos audiovisuales, podcasts y entrevistas previstas por el Ejecutivo autonómico en su Plan Regional Contra las Drogas 2024/27.

Este plan ha puesto en marcha ya muchas medidas, entre ellas la instalación de buzones anónimos en institutos donde los alumnos pueden comunicar actividades ilegítimas o de consumo de sustancias. Por esta vía, en lo que va de año han llegado ya a la Comunidad 233 denuncias de casos de consumo de sustancias. Este plan tiene una inversión de 200 millones de euros y ha desplegado 90 medidas.