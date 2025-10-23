Suscribete a
ABC Premium

Topuria dará charlas en institutos y centros de menores infractores de la Comunidad de Madrid

El campeón de la UFC hará campañas contra el 'bullying' y el consumo de drogas en centros escolares

El 73% de menores de 9 a 12 años en Madrid se topan con violencia y pornografía en redes

Ilia Topuria, con alumnos de un instituto de Educación Secundaria en Leganés
Ilia Topuria, con alumnos de un instituto de Educación Secundaria en Leganés COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ilia Topuria, que sufrió el 'bullying' en sus propias carnes, va a ser el embajador de Madrid en la lucha contra el acoso escolar y el consumo de drogas. Así lo recoge el protocolo de colaboración que ayer firmó en un instituto de Leganés ... con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El campeón mundial de la UFC va a participar en campañas promocionales contra estas lacras, y va a dar charlas motivacionales en centros escolares madrileños, y en los centros para menores infractores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app