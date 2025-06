Los Tigres del Norte: «Los inmigrantes hispanos en EE.UU. están muy asustados»

La segunda edición madrileña del ciclo de conciertos veraniego Alma Occident, que cuenta con nombres como Wilco, The Corrs, Alan Parsons Live Project o Dorian, recibe este domingo a los Tigres del Norte, posiblemente el nombre más venerable de la música mexicana. Fundado ... en 1968 por Jorge Hernández y sus hermanos, el grupo lleva casi sesenta años retratando la realidad social de su país combinando la música tradicional norteña con elementos de corrido y canciones contemporáneas, en más de 50 álbumes que han recibido numerosos premios incluyendo Grammys y Latin Grammys.

Son autores de canciones icónicas como 'La Puerta Negra', 'Jefe de Jefes' y 'Contrabando y Traición', y en su visita a Madrid (también actúan el 1 de julio en la edición barcelonesa de Alma, el 3 de julio en Portamérica y el 10 en Pirineos Sur) presentarán su último EP 'La Lotería', cuyo tema titular es una amarga crónica de las penurias de los migrantes que deciden ir más allá del norte que da nombre a la banda.

-Estuvieron por aquí el año pasado, ¿qué diferencias va a haber esta vez?

-Hemos cambiado el repertorio un poquito, incluimos el nuevo EP, que está siendo muy bien recibido por nuestros seguidores, vamos a llevar el show mariachi... En cada país hacemos cambios para los fans que nos han visto hace poco.

-'La Lotería' trata el tema de la emigración a Estados Unidos, que está muy calentito por las redadas ordenadas por Trump.

-Yo nunca había visto que la detención de personas fuera algo tan habitual. La administración Trump ha entrado bastante fuerte con esto, y me recuerda a los años setenta, cuando hubo redadas en las que los policías te agarraban en plena calle. En aquella época al menos te daban la oportunidad de llevarte a casa para enseñarles la documentación, pero ahora ni eso. Ahora es mucho más violento, no importa si tienes documentos o no, te tratan de una manera muy agresiva, muy poco decente. Te esposan, te trasladan de forma muy violenta como si fueras un criminal. Eso nunca lo había visto, y la comunidad inmigrante hispana está muy estresada, muy asustada. La separación de papás e hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, también es cada vez más habitual. Las canciones que hicimos en los setenta que hablaban de esto están otra vez de actualidad, desgraciadamente.

-Los inmigrantes ya no van ni a conciertos, por miedo.

-Eso es correcto, sí. Cada día deportan a más gente, y estoy leyendo sobre casos en los que dejan retenidos a los papás durante veinticuatro horas o más, separándolos de niños de tres, cuatro años. Ante ese panorama, la gente prefiere no salir a la calle más de lo estrictamente necesario.

-Ustedes fueron de los artistas que apoyaron a Kamala Harris. ¿Han sufrido alguna represalia?

-La administración actual va fuerte contra los músicos que apoyaron a los demócratas, sí. Nosotros somos mexicanos, pero también somos ciudadanos estadounidenses. Trump dijo un montón de cosas sobre los mexicanos que son falsas, y eso despertó un sentimiento fuerte de defensa de lo nuestro. Nosotros somos apolíticos, pero apoyamos a Kamala por eso. Ojalá no suframos represalias.

-Se ha vuelto a viralizar su actuación con Zack de La Rocha (de Rage Against the Machine), en la que cantaron 'Somos más americanos', una canción que explica que muchos estados de EE.UU. antes pertenecían a México.

-Es una canción muy especial en esta coyuntura. La mitad de Estados Unidos fue de México, y es bastante sorprendente que esto no se enseñe en las escuelas mexicanas. A mí nunca me lo explicó nadie, y cuando el compositor de la canción me contó toda esa historia y pude consultar mapas antiguos, me impactó muchísimo. La nuevas generaciones no tienen ni idea de esto, y es una pena.