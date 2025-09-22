Este ha sido el tiempo de Ayuso en los 10 kilómetros de la carrera 'Madrid corre por Madrid'

Madrid se calzó las zapatillas de running este domingo 21 de septiembre para celebrar la 15º edición de Ibercaja 'Madrid corre por Madrid', una cita que se ha vuelto imprescindible para los amantes de las carreras populares y del calendario deportivo de la capital de España.

Fueron más de 10.000 corredores los que se dieron cita para recorrer los 10 kilómetros que separan la calle Bravo Murillo del Paseo de Camoens. Una fiesta del deporte con extra de simbolismo: este año la carrera ha estado dedicada a la Hispanidad, con el objetivo de rendir homenaje a las raíces compartidas entre América y España.

Entre quienes no se quisieron perder el evento estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no solo fue en calidad de representante política sino que también se apuntó a la fiesta del 'running'. «Estrenamos el otoño y las calles de Madrid llenas de alegría y de gente que quiere correr unida», enfatizó la jefa del Ejecutivo autonómico antes de tomar la salida.

La carrera es un momento único para conocer algunos de los edificios y monumentos más carismáticos de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, la plaza de Cibeles, el edificio Metrópoli, la Gran Vía o la Plaza de España.

Un planazo de domingo soleado que destinó un euro de cada inscripción a la Asociación Víctimas del Terrorismo, manteniendo su compromiso social con el que ha recaudado a lo largo de su historia más de 200.000 euros para diferentes causas.

El tiempo de Isabel Díaz Ayuso en el 10K Madrid corre por Madrid

Con el dorsal número 10.000, y junto al Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, Isabel Díaz Ayuso dio muestras de su buena forma y completó el recorrido en un tiempo de 59 minutos y 51 segundos, marcando un ritmo de 5:59/km. Además, cruzó la línea de meta en una meritoria posición: 6.009.

Participantes de 43 países -con destacada presencia de España, Francia, Estados Unidos, México y Brasil- se dieron cita en esta ruta urbana que dejó dos récords en categoría masculina y femenina. Primero fue el madrileño Fernando Carro quien rompía la marca vigente hasta la fecha, imponiéndose con autoridad merced a un crono de 28:29, y minutos después la también atleta olímpica Lucía Rodríguez hacía lo propio entre las mujeres con un tiempazo de 34:07.