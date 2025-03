'The Friends Experience', cómo ser estrella de la comedia por un día

Cada uno tiene su escena y su personaje y favorito, así que ir con los amigos a Ifema para asomarse por la icónica puerta morada del apartamento de Rachel y Monica, jugar al futbolín en el piso de Joey y Chandler o hacerse un selfie en el sofá del Central Perk es garantía para pasar un día de risas y también, cómo no, de nostalgia.

'The Friends Experience', la exposición que recrea la serie 'Friends', tiene todo lo necesario para conquistar a los fans, ya que reproduce hasta el más mínimo detalle las localizaciones de la serie de televisión estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane, que cuenta la historia del grupo de amigos formado por Monica Geller, Rachel Green, Phoebe Buffay, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Ross Geller.

La muestra es también en realidad una especie de museo, ya que además de la colección de objetos ofrece divertidos aspectos entre bastidores donde el público podrá explorar la visión de los creadores de la serie y la narración de historias por parte de la diseñadora de vestuario. Y aparte de la recreación de los icónicos decorados y la oportunidad de hacerse fotos, los visitantes podrán visitar una tienda de regalos temática con productos exclusivos que solo se pueden encontrar en esta exposición.

El recorrido comienza con un rápido vídeo, narrado nada menos que por Maggie Wheeler, más conocida como Janice. Una vez finalizado, la experiencia comienza con la visita del icónico sofá naranja frente a la fuente que aparece en la introducción de la serie, donde los visitantes se podrán tomar las primeras fotos. A continuación se accede a las distintas estancias que recrean las localizaciones, donde además de los objetos más icónicos hay maniquíes con el traje típico de cada personaje, así como un vídeo de la diseñadora Debra McGuire.

Después se siguen visitando otros decorados famosos como el apartamento de Joey y Chandler, o el de Monica y Rachel, donde uno puede pararse un rato a ver un capítulo de 'Friends' en el televisor, o el pasillo que une los dos. También se hace una parada en Central Perk, donde uno se puede relajar en la barra o en el famoso sofá naranja, o atreverse a cantar algo desde el escenario, y en la última parte aparecen el taxi de la abuela de Phoebe, el perro Pat, el sofá imposible de girar en la escalera y otros 'items' hilarantes. En todos los puntos la experiencia está permitido hacerse fotos con el teléfono propio, pero también se ofrece la opción de comprar un pase especial para hacerse fotos con cámaras profesionales.

Creada por Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Original X Productions y Warner Bros. Television Group, y operada por la empresa londinense The Luna Entertainment Group, esta experiencia llega a Madrid de la mano del promotor local Proactiv Entertainment tras haber visitado con éxito otras ciudades como Londres, Nueva York y París. «Como superfan del espectáculo, no esperaba mucho de la experiencia. Al fin y al cabo, ya he asistido a más de una exposición inmersiva. Pero salí aún más fascinada por la serie e impresionada por el trabajo que supuso hacer realidad la comedia, y este museo», aseguró una periodista estadounidense al visitar la exposición en Nueva York.

MÁS INFORMACIÓN Veinte curiosidades de 'Friends' que no conocías

'The Friends Experience' se inauguró este pasado lunes y permanecerá en el Recinto Ferial de Ifema Madrid (Pabellón 14.1, Avenida del Partenón 5) hasta el 29 de junio, con entrada general a 15 euros (12 reducida, 9 niños). El horario es de 16 a 20.30h lunes, martes, miércoles y jueves, y de 10 a 20.30h viernes, sábado y domingo. El recorrido dura una hora, es apto para todos los públicos y es accesible para personas con movilidad reducida.