Los tesoros de la Sacramental de San Isidro, la cofradía con más solera de Madrid

Un miércoles por la mañana, apenas hay un par de turistas curiosas retratándose junto a la Fuente de San Isidro, el milagroso manantial de aguas curativas que el patrón de la capital hizo brotar para calmar la sed de su amo, Iván de Vargas, ... y que hoy solo corre cuando un ecológico rayo láser detecta la presencia de visitantes. La fama del milagro del agricultor creció aún más cuando logró sanar también al emperador Carlos V y a su hijo, el futuro monarca Felipe II. Agradecida, la emperatriz Isabel de Portugal ordenó, en 1528, levantar una ermita en honor al santo, tras la que se extiende el cementerio más antiguo de la capital. Un patrimonio que gestiona la Sacramental de San Isidro o, mejor dicho, la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro y de la Purísima Concepción, el nombre completo de «la cofradía más antigua de Madrid, con más de 600 años de historia», apunta el presidente de su junta, Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, que cuenta actualmente con unos 12.000 miembros. De hecho, las primeras actas, que acaban de terminar de digitalizar, «abarcan desde el año 1300». Entre sus protectores y hermanos mayores hubo grandes nombres, desde los Reyes e Infantes de España, hasta los duques del Infantado y Osuna, Medinaceli y de Santisteban, de Berwick y de Alba, de Abrantes y de Linares, y de Valencia.

Con estos mimbres, no es de extrañar que el cementerio de San Isidro, que se abrió en 1811, después de que Carlos III prohibiera hacer inhumaciones dentro de las iglesias, se convirtiera con el tiempo en el favorito de la aristocracia, los políticos y los artistas de la época, desde Antonio Maura, José Abascal y Emilio Castelar hasta José Echegaray y Concha Piquer, entre otros. En los últimos años han encontrado también sepultura en esta necrópolis Luis Gómez-Acebo y Pilar de Borbón, Miguel Boyer, Marisa Paredes, Javier Marías, y José Antonio Primo de Rivera, exhumado del Valle de los Caídos en 2023.

Este jardín romántico que la Sacramental lleva años tratando de dar a conocer a través de visitas guiadas y un horario de apertura ampliado (9 a 15 horas) no tiene nada que envidiar a los de Praga o Buenos Aires: «En estos años hemos restaurado patios abandonados desde la Guerra Civil pero nuestra economía es limitada. Nos financiamos básicamente gracias a las aportaciones de los titulares de los enterramientos y la venta de sepulturas».

Patrimonio, sin embargo, tienen de sobra: en el diseño de los numerosos panteones que atesoran han intervenido arquitectos y escultores como Agustín Querol, Antonio Palacios, Mariano Benlliure, Ricardo Bellver, Giulio Monteverdi... «Intentamos estar al habla con los titulares para que sean ellos los que los vayan manteniendo, pero no es fácil, hay muchos que no pueden. Pero por ejemplo los duques de Medinaceli tienen dos maravillosos que ellos mismos han restaurado», señala el presidente de la archicofradía mientras repasa, junto con Andrea Fernández, guía cultural de la hermandad, la historia y particularidades de cada templo fúnebre.

Acuerdo con el Ministerio

En este jardín destaca el Panteón de los Hombres Ilustres, donde descansan los restos de Leandro Fernández de Moratín, Juan Meléndez Valdés y Juan Donoso Cortés –y donde estuvo también enterrado Goya hasta 1919–, que entró en 2023 en la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra por su «deplorable estado» de conservación.

Tras años buscando a su propietario (fue mandado erigir por Real Orden del Ministerio de Fomento en 1884), apunta el conde de Tepa, han conseguido que su titular, el Ministerio de Cultura, se haga cargo: «Van a empezar las obras de restauración en enero de 2026 y nos han cedido el mantenimiento por un periodo de 70 años. Llevamos cuatro años de lucha, así que yo hasta que no lo vea no lo creo. Mi idea, una vez que esté listo, es engrandecer esta zona, ponerla en valor y trasladar también a otros personajes ilustres, como presidentes del Consejo de Ministros. Aquí están también Diego de León y uno de nuestros músicos bandera, Barbieri».

El patrimonio de la hermandad Arriba, Manuel Gullón y de Oñate, presidente de la cofradía, en el mausoleo de los duques de Denia.Abajo, la vivienda abandonada que pretenden convertir en centro de exhibición y, a la derecha, la Capilla de San Isidro Belén Díaz

Algo más complicado tienen concluir la reforma del patio de San Pedro, el primero que se levantó en la necrópolis, pues necesitaría una obra de unos 300.000 euros que no pueden acometer. «Nuestra idea es no comercializarlo, sino conservarlo tal y como está pero restaurado», apunta el portavoz de la Sacramental. «Aquí hay nichos que son exquisitos, algunos de ellos pintados, pero no lo podemos enseñar a las visitas así», señala Fernández.

Un catafalco del siglo XVI

No obstante, su proyecto más ambicioso –junto con la ampliación del cementerio en un terreno que tienen de 4.500 metros cuadrados– está a las puertas del camposanto. En una antigua vivienda del guardés del cementerio tienen planeado ejecutar «una especie de museo», como un centro de recepción de visitantes, con todo el patrimonio que han ido rescatando de los sótanos de la sede de la archicofradía, situada en la calle del Águila.

«Queremos instalar aquí un centro de recepción de visitantes donde se luzca todo lo que tenemos, como un catafalco del siglo XVI, una sábana de terciopelo negro bordada sobre la que se colocaba el féretro en una misa de difuntos y que, según me contaron, en más de una ocasión nos pidió hace tiempo la Familia Real. Tenemos tres, pero realmente por antigüedad y tamaño esta es la que más merece la pena. Guardamos también decenas de textiles antiguos de todo tipo y cinco tapices flamencos que hemos logrado recuperar y que tenemos tanto en la capilla como en la ermita», destaca Gullón y de Oñate. Insiste en que cada vez reciben a más peregrinos para venerar a San Isidro, y eso que ni el cementerio ni la ermita están precisamente en el centro de la capital, donde sí están otros lugares clave en la historia del santo agricultor: como la Casa de san Isidro, hoy un museo, la Real Colegiata de San Isidro, la Capilla de la Cuadra de San Isidro, que hace un par de semanas visitó el alcalde.

El 'descubrimiento' de la Línea Sacra del patrón La Sacramental no es la única hermandad que venera al agricultor de los castizos milagros. La Congregación de San Isidro, que custodia el cuerpo incorrupto del patrón de la capital, también trabaja para difundir su obra. Este año presentaron lo que han llamado la Línea Sacra, una recta perfecta que, sobre el mapa, une cuatro puntos clave en la historia de San Isidro: la Real Colegiata (calle de Toledo, 37), la Capilla de San Isidro (calle del Águila, 1), la Ermita de San Isidro (paseo de la Ermita del Santo, 72) y la Ermita de Santa María la Antigua (calle de Monseñor Óscar Romero, 92). «No tiene sentido hacer rutas basadas justo en ese trayecto porque atraviesa varios edificios, pero sí ofrecemos la Ruta Isidril, que recorre algunos puntos clave de su historia», apunta Jorge Matas, teniente de Hermano Mayor de la congregación. «Y la adaptamos al tiempo que tienen los visitantes. Habrá casi 300 hermandades en España. Recibimos peregrinos desde Filipinas, Latinoamérica... Al final va a ser verdad que nadie es profeta en su tierra», afirma.

Muchos de los bienes que pretenden exhibir, sobre todo textiles, han estado guardados décadas en la sede de la archicofradía, en la calle del Águila, 1, donde está también la Capilla de San Isidro y donde se dice que nació el patrono de la capital. El actual inmueble es del siglo XIX, pero está levantado sobre otro que se construyó en torno a 1600 y que también perteneció a la organización. «El patrimonio que había aquí era riquísimo, había muchas donaciones de cuadros hechas por los Reyes o miembros importantes de la aristocracia, varias decenas, pero durante la Guerra Civil se perdieron muchísimas cosas que sabemos que sí estuvieron aquí por las actas de la cofradía», plantea Gullón y de Oñate. «Este edificio fue sede de la CGT y la CNT durante unos años, así que quien sabe qué pasó aquí dentro». De esos lienzos apenas quedan unos retratos de Carlos III y Carlos IV e Isabel II que tienen en la primera planta, en la sala de juntas.

También rescataron, relata Andrea Fernández, una imagen de San Isidro que tienen en la capilla, que solo abre a fieles y curiosos una vez al mes. «Es una talla muy valiosa del siglo XVII que fue procesionada durante siglos por las calles de Madrid. No sabemos cómo, pero alguien la llevó al Museo del Prado, donde logró salvarse. Después de la guerra, al saberse que pertenecía a la Archicofradía, se pudo recuperar», añade. Un trabajo de arqueología religiosa que esperan continuar para que la devoción a San Isidro siga creciendo.