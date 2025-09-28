Suscribete a
ABC Premium
Festival de San Sebastián
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

Los tesoros de la Sacramental de San Isidro, la cofradía con más solera de Madrid

En 2026 planean empezar las obras para restaurar el deteriorado Panteón de Hombres Ilustres del Camposanto. Los guardianes de este cementerio y la ermita quieren abrir además un centro para exponer sus tapices y cuadros

La Capilla de la Cuadra de San Isidro, un rincón desconocido

El deteriorado Panteón de los Hombres Ilustres del Cementerio de San Isidro
El deteriorado Panteón de los Hombres Ilustres del Cementerio de San Isidro Belén Díaz
Helena Cortés

Helena Cortés

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un miércoles por la mañana, apenas hay un par de turistas curiosas retratándose junto a la Fuente de San Isidro, el milagroso manantial de aguas curativas que el patrón de la capital hizo brotar para calmar la sed de su amo, Iván de Vargas, ... y que hoy solo corre cuando un ecológico rayo láser detecta la presencia de visitantes. La fama del milagro del agricultor creció aún más cuando logró sanar también al emperador Carlos V y a su hijo, el futuro monarca Felipe II. Agradecida, la emperatriz Isabel de Portugal ordenó, en 1528, levantar una ermita en honor al santo, tras la que se extiende el cementerio más antiguo de la capital. Un patrimonio que gestiona la Sacramental de San Isidro o, mejor dicho, la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro y de la Purísima Concepción, el nombre completo de «la cofradía más antigua de Madrid, con más de 600 años de historia», apunta el presidente de su junta, Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, que cuenta actualmente con unos 12.000 miembros. De hecho, las primeras actas, que acaban de terminar de digitalizar, «abarcan desde el año 1300». Entre sus protectores y hermanos mayores hubo grandes nombres, desde los Reyes e Infantes de España, hasta los duques del Infantado y Osuna, Medinaceli y de Santisteban, de Berwick y de Alba, de Abrantes y de Linares, y de Valencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app