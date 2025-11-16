Suscribete a
La tercera edad vuelve al parvulario en Madrid: «Ayuda a los mayores con depresión, se sienten útiles»

Tras el éxito de un plan pionero que integra una residencia de ancianos con la escuela infantil en el mismo edificio para combatir el deterioro cognitivo y fomentar la empatía en los más pequeños, la Comunidad lo llevará también a sus centros

Las Rosas alojará la primera de las 40 nuevas residencias de mayores, más pequeñas y con 'calor de hogar'

Paquita y sus compañeros de residencia se divierte con los preescolares en la residencia-escuela infantil
Meco

Con sus bastones y andadores entran lentamente y en orden los mayores del centro de día y residencia de Bouco Meco, situada en la localidad que da nombre a este espacio, a una sala repleta de color. Les aguardan dentro casi una decena de niños ... a los que les separa cerca de un siglo, que esperan con ansia saludar y jugar con sus nuevos amigos que han conocido este curso. «Me pone muy feliz venir aquí a pasar rato con los peques», afirma, ilusionada, Paquita, una de las residentes de 85 años que cada martes y jueves asiste a las sesiones intergeneracionales que se desarrollan lugar en este centro.

