Tensión ante la protesta de los neonazis de Núcleo Nacional contra un centro de acogida en El Cañaveral

El distrito de Vicálvaro, uno de los más seguros de Madrid, vive horas de incertidumbre ante la protesta convocada por la organización Núcleo Nacional, el grupo neonazi más numeroso y activo en la actualidad. La excusa es la futura puesta en marcha de un ... centro de acogida municipal para personas sin hogar en El Cañaveral.

Paralelamente, organizaciones vecinales del barrio han convocado una contramanifestación contra la xenofobia y la aporofobia, en repulsa a estos ultras. Sin embargo, radicales de izquierda como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR) y los Bukaneros están llamando por sus canales internos a acudir a enfrentarse contra sus antagonistas.

Fuentes policiales explican a ABC que ambas convocatorias han sido comunicadas en tiempo y forma en la Delegación del Gobierno; en principio, por tanto, cuentan con respaldo legal. Contabilizan que a la de Núcleo Nacional pueden acudir alrededor de 200 personas y a la otra medio centenar.

«Son grupos antagónicos, así que todo es posible», indican los informantes sobre la posibilidad de que quieran causar altercados. Los agentes, de cualquier modo, estarán en alerta y harán lo posible para que la sangre no llegue al río.

Los neonazis tienen previsto presentarse a las siete de la tarde ante la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro, con el lema «Defendamos la seguridad de nuestros barrios». A la misma hora, pero en el jardín de las Brigadas Internacionales, los colectivo de vecinos Resistiremos Vicálvaro, la asociación Vicálvaro, la de El Cañaveral Azanza (Aveca) y la de Valdebernardo (Afuveva) se manifestarán «por la convivencia y contra el fascismo»

Buena parte de los 300 integrantes de Núcleo Nacional provienen de Bastión Frontal, otra agrupación del mismo pelaje que tomó cierta fuerza manifestándose en contra de los centros de acogida de estos menores, como los de Hortaleza y de Batán, junto a la Casa de Campo. Luego, Bastión Frontal se disolvió y, al calor de las protestas contra Pedro Sánchez y su gobierno, iniciadas en noviembre de 2023, se conformó Noviembre Nacional, rebautizado poco después como Núcleo Nacional. Se presentó el 14 de abril de 2024, día de la Segunda República, en el centro Armadáns, en el barrio de La Guindalera (Salamanca).

Nueva sede y gimnasio propios

Hace un mes, abrieron su propia sede en la calle de María Tubau, una vía donde hay productoras de televisión y otras oficinas, en el barrio de Las Tablas (Fuencarral-El Pardo). Al espacio lo han bautizado El Nido y, además de un lugar de encuentro, va a tener un espacio para el deporte, con un gimnasio focalizado en la práctica del boxeo y artes marciales.

Se cumple así una de las 'ideas' fundacionales de estos neonazis: la combinación de 'pensamiento' y deporte para captar a nuevos adeptos, sobre todo entre los más jóvenes, que son los más influenciables a la hora de hacer proselitismo en estas organizaciones. Son carne de cañón de los ultraderechistas, que, por cierto, cuentan con algunos retratos de Adolf Hitler para decorar la estancia.

Núcleo Nacional afirma en sus canales internos de difusión que pretender dar un impulso a sus actividades aprovechando septiembre y el inicio del nuevo curso. Sus integrantes suelen aparecer en público con pasamontañas o bragas para esconder sus rostros, habida cuenta de sus actividades ilegales y de que muchos de sus componentes son viejos conocidos de la Policía. Dar la cara no está entre su 'ideario' fundacional.