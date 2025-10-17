Suscribete a
Tensión ante la protesta de los neonazis de Núcleo Nacional contra un centro de acogida en El Cañaveral

Colectivos de ultraizquierda y vecinales se manifestarán en sentido contrario en el mismo distrito de Vicálvaro. La Policía espera la presencia de alrededor de 200 radicales de extrema derecha

Denuncian el colapso en centros de salud próximos por la falta de ambulatorios en El Cañaveral

Integrantes de Núcleo Nacional, en un vídeo contra los inmigrantes
Integrantes de Núcleo Nacional, en un vídeo contra los inmigrantes ABC
Carlos Hidalgo

El distrito de Vicálvaro, uno de los más seguros de Madrid, vive horas de incertidumbre ante la protesta convocada por la organización Núcleo Nacional, el grupo neonazi más numeroso y activo en la actualidad. La excusa es la futura puesta en marcha de un ... centro de acogida municipal para personas sin hogar en El Cañaveral.

