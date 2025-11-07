El teléfono contra las drogas de Madrid asiste a 450 usuarios en un año: un tercio son menores de 30 y consultan por cocaína y cannabis

El 012 contra las drogas, un teléfono atención especializada las 24 horas del día y los 365 días a a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales, ha asistido a 453 madrileños a lo largo de los últimos doce meses. La mayoría de las ... llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este recurso público madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las drogas por las que más preguntan, destacan la cocaína (28,3%) y el cannabis (18,3%). El 34% de las consultas estaban relacionadas con menores de 30 años.

Este servicio forma parte de una de las 75 medidas del Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, vertebrado en la prevención, asistencia, atención, reinserción, vigilancia, inspección y control, que fue presentado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en noviembre del año pasado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este jueves que se sigue avanzando en la coordinación de los recursos disponibles en las diferentes consejerías para poner en marcha la Red de Atención Integral a Drogodependientes, lo que «permitirá el apoyo terapéutico, educativo y social que las personas con adicciones y sus familias necesitan para afrontar una realidad que exige respuestas firmes y coordinadas».

La Red de Atención a las Drogodependencias y Adicciones, formada por 24 dispositivos, asistió a 14.486 pacientes en 2024. Además, el Gobierno regional trabaja para sacar adelante este año una licitación que pretende incorporar tres nuevos centros a este sistema.

Para controlar la venta de derivados del cannabis y otras sustancias adictivas, se han realizado 30 inspecciones tanto en establecimientos como en máquinas expendedoras para detectar, por ejemplo, incumplimientos en el etiquetado y la composición de estos productos.

En el ámbito de la Justicia, la Comunidad ha invertido 600.000 euros en un equipo capaz de detectar «casi en tiempo real cualquier tipo de sustancia psicoactiva que haya podido ser consumida por una persona». Hasta el momento, ya se ha informado al Sistema de Alerta Temprana de España, conectado al europeo, sobre dos nuevas sustancias psicoactivas detectadas.

Descenso del consumo en los jóvenes

El plan hace especial hincapié en los jóvenes, por lo que se han instalado buzones físicos y electrónicos en los colegios e institutos madrileños para alertar de la presencia de drogas, se han impartido durante este curso talleres de prevención del uso del cannabis y se ha formado en esta materia a 800 profesores que dan clase a 20.000 alumnos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmó recientemente un protocolo de colaboración con Ilia Topuria para concienciar a los jóvenes contra los efectos perversos de las drogas y el acoso escolar.

El protocolo incluye, entre otras acciones, la participación del campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en encuentros y charlas motivacionales en colegios e institutos públicos, en las que compartirá sus experiencias personales de superación, disciplina y vida saludable.

En la Comunidad de Madrid se ha reducido el consumo de cannabis más que en la media nacional en todos los indicadores que muestra el estudio. La prevalencia de consumo en los jóvenes que han probado el cannabis alguna vez en su vida se sitúa en el 19%, ocho puntos por debajo de los datos que arrojaba la encuesta anterior de 2023, para los jóvenes que han consumido cannabis en los últimos 12 meses se sitúa en el 14%, 8 puntos inferior. También ha descendido 5 puntos el porcentaje de jóvenes que declaran haber consumido cannabis en el último mes.

Otras medidas

Entre otras acciones que se están desarrollando también se encuentra el reparto de más de 3.000 carteles-espejo en estaciones de Metro de Madrid, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales de la región con la intención de que los jóvenes conozcan los efectos nocivos y perjudiciales de las drogas.

Dentro de este plan regional se han desarrollado dos campañas informativas para informar sobre los peligros del cannabis o en las consecuencias del consumo de cocaína. También se han sumado los cuatro clubes de fútbol madrileños de La Liga –Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid-, con sus jugadores portando la pancarta con 'Las drogas destrozan tu vida' en la previa al inicio de sus partidos.