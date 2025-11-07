Suscribete a
El teléfono contra las drogas de Madrid asiste a 450 usuarios en un año: un tercio son menores de 30 y consultan por cocaína y cannabis

La mayoría de las llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este servicio madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas

La Comunidad hace balance del primer año del plan contra las drogas regional
La Comunidad hace balance del primer año del plan contra las drogas regional
El 012 contra las drogas, un teléfono atención especializada las 24 horas del día y los 365 días a a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales, ha asistido a 453 madrileños a lo largo de los últimos doce meses. La mayoría de las ... llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este recurso público madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las drogas por las que más preguntan, destacan la cocaína (28,3%) y el cannabis (18,3%). El 34% de las consultas estaban relacionadas con menores de 30 años.

