Madrid da el primer paso para blindar el teatro del Siglo de Oro como Bien de Interés Cultural

La comedia, las mojigangas y los entremeses constituyeron los cimientos del teatro del Siglo de Oro, que emergió en el Madrid de los siglos XVI y XVII. Para reconocer su importancia, la Comunidad de Madrid ya ha iniciado los trámites de su declaración como Bien de Interés Cultural ... , en la categoría de Patrimonio Inmaterial.

Así lo recoge un anuncio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en el que se detalla que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español ha dado el primer paso para su protección, destacando la vigencia actual de la 'Edad de Oro' en obras en teatros y festivales de la región.

Con su capacidad de entretener y una fuerte apuesta por el alivio cómico, este teatro se convirtió en un entretenimiento para madrileños de toda condición y clase social. Además, sentó las bases del teatro moderno con una forma literaria y puesta en escena novedosas, que se alejaban de las restrictivas reglas del teatro clásico.

Los dramaturgos de la época aprovecharon la situación política, administrativa, social y artística de la capital para generar una sinergia entre la sociedad madrileña y sus escenarios. Como subgénero principal destacó la comedia nueva, en la que se entremezcla lo trágico y lo cómico, sin especial atención a la unidad de acción, tiempo y lugar que hasta entonces se había tenido por bandera.

Madrid, capital del teatro

Desde su denominación como capital en 1561, Madrid se convirtió en una ciudad de referencia para la dramaturgia. La vida teatral se concentraba en la plaza de Santa Ana, y se extendía hasta el paseo del Prado y la plaza Mayor. Fueron muchos los autores que se forjaron entre sus calles y compartieron espacio en el hoy conocido como barrio de las Letras. Allí, el Corral de la Cruz se consolidó como el primero de muchos espacios de exhibición teatral permanente.

Uno de los pocos corrales de comedias de España, y el único que se conserva en la región, se encuentra en la cervantina Alcalá de Henares. Es, además, la sede del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá, un evento que la propia resolución del BOCM pone como ejemplo de este apogeo, con más de 86 funciones en su edición de 2025. También destaca el trabajo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de la Abadía, el Corral Cervantes de Madrid Río y una red de compañías especializadas como Morboria Teatro, Noviembre Teatro o Ron Lalá.

Aunque el informe no detecta riesgos graves en este patrimonio, sí que advierte de que la pérdida de interés del público podría debilitar su transmisión. Por ello, propone mantener una programación estable, reforzar la investigación y facilitar experiencias que acerquen a los espectadores al teatro aurisecular. Tras la incoación del expediente, se abre ahora un periodo de información pública de un mes y se inicia la solicitud de informes a la Real Academia Española, a la Real Academia de la Historia y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).