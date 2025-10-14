Suscribete a
Talleres en colegios de Madrid contra el olvido del terrorismo de ETA: «No sabía todo lo que hizo. Es importante que llegue a las aulas»

La Comunidad impartirá a alumnos de entre 15 y 18 años en 22 colegios de la región charlas para recordar la historia reciente de España y la de las víctimas de esta banda criminal

Taller a los alumnos del colegio Nueva Castilla y Zazúar sobre el terrorismo de ETA
Taller a los alumnos del colegio Nueva Castilla y Zazúar sobre el terrorismo de ETA GUILLERMO NAVARRO
Amina Ould

Tres rostros aparecen en la pantalla del proyector del auditorio del colegio Nueva Castilla, en Villa de Vallecas, entre decenas de miradas curiosas y desconcertadas. A la pregunta de si alguno de los alumnos ahí presentes reconocía a alguno de ellos, tan solo una tímida ... mano entre las últimas filas se alza. La amplia mayoría de los estudiantes presentes no identifica las caras de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o José Antonio Ortega Lara, quienes deberían ser inolvidables víctimas del atroz terrorismo de ETA. Precisamente para hacer frente a este desconocimiento detectado entre el alumnado, la Comunidad de Madrid ha comenzado a impartir en centros educativos sostenidos con fondos públicos un taller que tiene como objetivo que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente de España, más concretamente en las heridas que dejó la banda terrorista durante cinco décadas de horror.

