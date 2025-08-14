La taberna Garibaldi de Pablo Iglesias vuelve este viernes a Lavapiés tras recibir 150.000 euros
Ahora ubicada en la calle Miguel Servet, el exlíder de Podemos anuncia el prometido traslado gracias a los donativos de 3.300 personas
Pablo Iglesias amplía su emporio y llega a América Latina para luchar contra el «trumpismo mediático»
La nueva taberna Garibaldi, el bar de Pablo Iglesias, «es una realidad». Así lo define el propio exlíder de Podemos, que ha anunciado para este viernes 15 de agosto la reapertura de su negocio personal, tras prometer su traslado a un local más grande gracias a más de 140.000 euros de donativos recaudados para tal causa.
Dos meses después del cierre de la anterior taberna Garibaldi, ubicada en la calle Ave María, 8, continúa su actividad en el madrileño barrio de Lavapiés, ahora en la calle Miguel Servet, «más grande, con más espacio para hacer actividades culturales», afirma Iglesias, tras «disfrutar de unas vacaciones bien merecidas».
«Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible», ha escrito en un tuit junto al vídeo del anuncio, en referencia a las donaciones de casi 150.000€ que recibió de 3.300 de sus seguidores tras la promoción de una campaña de donativos ('crowdfunding') bajo el nombre 'Nueva Taberna Garibaldi'.
«Hay terraza y muy pronto futbolín» escribe en su cuenta de X sobre este traslado, con el que espera «seguir creciendo y teniendo un espacio cultural nuestro, un espacio antifascista en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente». En la campaña de donaciones se plantea crear un «espacio de referencia de la izquierda en Madrid».
Este viernes la @Garibaldi_28012 vuelve a abrir sus puertas en Lavapiés. Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible ✊🍺— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 13, 2025
PDT: Hay terraza y muy pronto futbolín 😁 pic.twitter.com/5A08XikZE1
Junto al vídeo promocional, subido este miércoles, Iglesias publica varias fotos de la fachada del local, con la puerta abierta, tras la que se adivinan las obras de su interior. Con letreros de color blanco, negro y rojo, se lee en el cartel del menú una sección para la «agenda cultural» y la siguiente frase: «Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado».
«Haremos una inauguración en septiembre más en condiciones», promete el exministro. «Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible. Todo bueno», ha bromeado Echenique en su cuenta de X sobre la taberna, cuya reapertura ha sido celebrada por seguidores y conocidos de Iglesias.
