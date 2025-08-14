La taberna Garibaldi de Pablo Iglesias vuelve este viernes a Lavapiés tras recibir 150.000 euros

La nueva taberna Garibaldi, el bar de Pablo Iglesias, «es una realidad». Así lo define el propio exlíder de Podemos, que ha anunciado para este viernes 15 de agosto la reapertura de su negocio personal, tras prometer su traslado a un local más grande gracias a más de 140.000 euros de donativos recaudados para tal causa.

Dos meses después del cierre de la anterior taberna Garibaldi, ubicada en la calle Ave María, 8, continúa su actividad en el madrileño barrio de Lavapiés, ahora en la calle Miguel Servet, «más grande, con más espacio para hacer actividades culturales», afirma Iglesias, tras «disfrutar de unas vacaciones bien merecidas».

Noticia Relacionada La Complutense rechaza a Iglesias, que ya no dará clases en Políticas Beatriz L. Echazarreta El exdirigente de Podemos ha dicho que se presentó a tres plazas de profesor asociado pero él no ha estado entre los profesionales seleccionados para impartir la docencia

«Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible», ha escrito en un tuit junto al vídeo del anuncio, en referencia a las donaciones de casi 150.000€ que recibió de 3.300 de sus seguidores tras la promoción de una campaña de donativos ('crowdfunding') bajo el nombre 'Nueva Taberna Garibaldi'.

«Hay terraza y muy pronto futbolín» escribe en su cuenta de X sobre este traslado, con el que espera «seguir creciendo y teniendo un espacio cultural nuestro, un espacio antifascista en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente». En la campaña de donaciones se plantea crear un «espacio de referencia de la izquierda en Madrid».

Este viernes la @Garibaldi_28012 vuelve a abrir sus puertas en Lavapiés. Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible ✊🍺



PDT: Hay terraza y muy pronto futbolín 😁 pic.twitter.com/5A08XikZE1 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 13, 2025

Junto al vídeo promocional, subido este miércoles, Iglesias publica varias fotos de la fachada del local, con la puerta abierta, tras la que se adivinan las obras de su interior. Con letreros de color blanco, negro y rojo, se lee en el cartel del menú una sección para la «agenda cultural» y la siguiente frase: «Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado».

«Haremos una inauguración en septiembre más en condiciones», promete el exministro. «Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible. Todo bueno», ha bromeado Echenique en su cuenta de X sobre la taberna, cuya reapertura ha sido celebrada por seguidores y conocidos de Iglesias.